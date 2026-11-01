El insólito club que se quedaría con Deyverson para el 2027

El extremo brasileño Deyverson dejaría Liga de Quito y su siguiente equipo estaría lejos de la competencia por puestos estelares.

Deyverson terminará su contrato con Liga de Quito en diciembre y no será renovado. Después de varios rumores, el delantero brasileño podría cambiar de club y tendría un destino inesperado para el 2027.

Grêmio Novorizontino sería el sorpresivo nuevo equipo de Deyverson para 2027. Según informó Mr. Offsider, el conjunto brasileño ya habría consultado por la posibilidad de incorporarlo a partir de enero. La operación dependerá, en buena medida, de que el club consiga el ascenso al Brasileirao.

Antes de este interés, Deyverson sonó para Barcelona SC, equipo de la propia LigaPro, y también para Fortaleza, club brasileño en el que jugó antes de llegar a Liga de Quito. Ambos destinos representan proyectos con mayor protagonismo en sus respectivos campeonatos de lo que representaría el club del ascenso.

En Liga de Quito, el brasileño percibía alrededor de 75.000 dólares mensuales, una cifra difícil de asumir para varios equipos sudamericanos y que en Brasil estaría al alcance principalmente de los clubes más grandes. Para llegar a Novorizontino, Deyverson tendría que reducir considerablemente sus pretensiones salariales.

El delantero llegó a Liga de Quito por pedido de Tiago Nunes, pero no consiguió consolidarse como se esperaba y terminó el año con menos de diez goles en todas las competiciones. Antes de su paso por Ecuador, tuvo una destacada etapa en Palmeiras, con el que conquistó la Copa Libertadores de 2021 así como otros trofeos con el Mineiro.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Deyverson – Palmeiras. Foto: Getty.

En resumen