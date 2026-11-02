Última hora: se definió el futuro de William Pacho para la temporada 2027 ¿PSG o FC Barcelona?

William Pacho era el gran nombre del mercado de fichajes para la ventana de enero. El jugador ecuatoriano empezó a sonar con una importante fuerza para unirse al FC Barcelona, sin embargo, la contratación siempre fue difícil y ahora se definió que no llegará al equipo ‘Culé’.

De acuerdo a la revelación de Matteo Moretto en DAZN, William Pacho no se moverá del PSG. Por lo cual, está totalmente descartado que el ecuatoriano se mude a jugar con el FC Barcelona en este mes de enero. Quizás más adelante puede llegar una oferta.

Pacho es uno de los mejores centrales del mundo y era obvio que el PSG nunca lo iba a soltar y peor en el mes de enero. “Para el PSG, Pacho es un futbolista muy importante. No está en el mercado y Luis Enrique está totalmente enamorado de él y el chico quiere seguir ganando con el PSG“, comentó Moretto.

Por lo cual, William Pacho no se moverá el PSG y con esto se termina la novela sobre un posible fichaje por el FC Barcelona o un movimiento que rompa todo el mercado de fichajes. El central ecuatoriano tiene largo contrato en Francia y así se quedará.

William Pacho es un jugador estelar en el PSG. (Foto: GettyImages)

Con esta confirmación se desestima totalmente que William Pacho esté en el mercado de fichajes y es que además si estuviera, su venta sería una de las más grandes de la historia. Ahora mismo, el central ecuatoriano tiene un precio de mercado de 80 millones de euros.

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Las estadísticas de William Pacho en toda su carrera con el PSG

Pacho ha jugado, en toda su carrera, con el PSG un total de 112 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 2 goles y ha dado 3 asistencias. Tan bien cayó el jugador ecuatoriano en el once del PSG, que ha disputado en cancha poco más de 9.000 minutos.

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