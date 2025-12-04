Gonzalo Plata y Jorge Carrascal recientemente ganaron la Copa Libertadores con Flamengo, y se metieron en la historia del equipo brasileño. Sin embargo, ahora revelan que ambos jugadores, ecuatoriano y colombiano, no son más amigos por problemas sentimentales.

De acuerdo a la revelación de Metropoles, ambos jugadores ya no son amigos y están divididos en el vestuario de Flamengo por problemas de confianza. Resulta que ambos jugadores tuvieron una disputa amorosa en una de las fiestas que organizaron los jugadores.

Este insólito motivo también causa una importante división a la interna del vestuario del equipo brasileño. Por lo cual, se presume que en enero uno de los dos no continuará en Brasil, y todo parece indicar que quien tiene el boleto de salida es Gonzalo Plata.

¿El motivo? Reveló Metropoles que el grueso de la plantilla estaría del lado del colombiano porque prefieren su organización de dichas fiestas. Esto es un gigante escándalo que está sacudiendo a todo Brasil y también polariza a la hinchada de Flamengo.

Plata ganó la Copa Libertadores, aunque no jugó la final. (Foto: GettyImages)

No es el primer escándalo que ambos jugadores protagonizan en Brasil en esta temporada. Gonzalo Plata ha sido visto en varias fiestas a altas horas de la madrugada, mientras que Carrascal también quedó expuesto ahora por una polémica celebración privada.

Las estadísticas de Jorge Carrascal en esta temporada en Flamengo

En todo lo que va de temporada, Jorge Carrascal jugó un total de 21 partidos entre todas las competencias. El volante colombiano ha marcado 3 goles y ha dado 5 asistencias. El futbolista lleva en cancha poco más de 1.000 minutos, aunque no ha podido destacar como se esperaba.

Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada

Por otro lado, en toda la temporada, Gonzalo Plata suma 50 partidos con Flamengo, siendo titular casi indiscutible, hasta sus últimas polémicas. El ecuatoriano lleva 5 goles y ha dado 9 asistencias. Casi ha sumado en cancha 3.000 minutos.

