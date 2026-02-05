Es tendencia:
logotipo del encabezado
Nilson Angulo

Los millones que ganará Nilson Angulo en el Sunderland

Nilson Angulo es nuevo refuerzo del Sunderland de la Premier League y el ecuatoriano ganará millones de euros como salaario

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Los millones que ganará Nilson Angulo en el Sunderland
© Gemini/ Edit BVLos millones que ganará Nilson Angulo en el Sunderland

Nilson Angulo cumplió su transferencia al Sunderland de la Premier League y esto no solo representa un traspaso a una de las ligas más importantes del mundo, si no también un aumento económico. El extremo ecuatoriano ganará millones como salario.

El ex Liga de Quito cobrará cerca de 3 millones de dólares en Inglaterra, el triple de lo que cobraba en Bélgica. El RSC Anderlecht le firmó un aumento de cerca de un millón anuales antes de venderlo.

Nilson Angulo tenía contrato con el club belga hasta el 2029, sin embargo fue firmado solo para aumentar su cláusula de salida. Al final según Fabrizio Romano, la operación se cerró en 25 millones de euros.

Angulo deberá cuidar tener regularidad en su nuevo equipo como la tenía en el Anderlecht. El ‘tricolor’ es uno de los posibles titulares para la banda zurda de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026.

Según el cuerpo técnico del Sunderland, Nilson Angulo está ya para tener minutos el fin de semana contra el Arsenal de Piero Hincapié, tras unos primeros entrenamientos positivos con los ingleses.

¿A qué hora juega Arsenal contra Sunderland?

Sunderland visitará Arsenal por la fecha 25 de la Premier League el próximo sábado 7 de febrero de 2026. El encuentro comenzará desde las 10H00 (EC) y los aficionados podrán ver el encuentro por Disney+.

Publicidad
¡Cifra récord! Piero Hincapié tiene nuevo precio tras brillar en el Arsenal

ver también

¡Cifra récord! Piero Hincapié tiene nuevo precio tras brillar en el Arsenal

Nilson Angulo – Selección de Ecuador.

Nilson Angulo – Selección de Ecuador.

En resumen

  • Sunderland pagó 25 millones de euros al Anderlecht por el fichaje de Nilson Angulo.
  • Nilson Angulo percibirá un salario anual cercano a los 3 millones de dólares en Inglaterra.
  • Liga de Quito recibirá aproximadamente 3 millones de dólares por conservar un porcentaje del pase.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Sunderland le da la mejor noticia de todas a Nilson Angulo en la Premier League
Fútbol de Ecuador

Sunderland le da la mejor noticia de todas a Nilson Angulo en la Premier League

VIDEO | El monumental cabreo de Allegri con Pervis Estupiñán tras un pase de tacón
Fútbol de Ecuador

VIDEO | El monumental cabreo de Allegri con Pervis Estupiñán tras un pase de tacón

Manchester City, Ajax y Benfica se pelean el fichaje del mismo jugador ecuatoriano
Fútbol de Ecuador

Manchester City, Ajax y Benfica se pelean el fichaje del mismo jugador ecuatoriano

El gran regalo que Luis Díaz le dio a Christian González antes del Super Bowl
Fútbol de Colombia

El gran regalo que Luis Díaz le dio a Christian González antes del Super Bowl

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo