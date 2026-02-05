Los millones que ganará Nilson Angulo en el Sunderland

Nilson Angulo cumplió su transferencia al Sunderland de la Premier League y esto no solo representa un traspaso a una de las ligas más importantes del mundo, si no también un aumento económico. El extremo ecuatoriano ganará millones como salario.

El ex Liga de Quito cobrará cerca de 3 millones de dólares en Inglaterra, el triple de lo que cobraba en Bélgica. El RSC Anderlecht le firmó un aumento de cerca de un millón anuales antes de venderlo.

Nilson Angulo tenía contrato con el club belga hasta el 2029, sin embargo fue firmado solo para aumentar su cláusula de salida. Al final según Fabrizio Romano, la operación se cerró en 25 millones de euros.

Angulo deberá cuidar tener regularidad en su nuevo equipo como la tenía en el Anderlecht. El ‘tricolor’ es uno de los posibles titulares para la banda zurda de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026.

Según el cuerpo técnico del Sunderland, Nilson Angulo está ya para tener minutos el fin de semana contra el Arsenal de Piero Hincapié, tras unos primeros entrenamientos positivos con los ingleses.

¿A qué hora juega Arsenal contra Sunderland?

Sunderland visitará Arsenal por la fecha 25 de la Premier League el próximo sábado 7 de febrero de 2026. El encuentro comenzará desde las 10H00 (EC) y los aficionados podrán ver el encuentro por Disney+.

Nilson Angulo – Selección de Ecuador.

