Cristhian Noboa confirma que DT interesa a Emelec: “Estamos conversando…”

Guillermo Duró no es más el DT de Emelec, después de que la lista de José David Jiménez y Cristhian Noboa fuera la única registrada para las elecciones. El entrenador no era del gusto de esta candidatura y su salida se acordó en buenos términos. Ahora fue el mismo Noboa el que confirmó quienes interesan.

Noboa ya llegó hoy a la sesión de entrenamiento de Emelec para transmitir calma a los jugadores y empezar a cumplir con las obligaciones financieras para con ellos. Además, ‘El Zar’ confirmó que están conversando con varios DT’s para que se hagan cargo del proyecto del club.

Le preguntaron puntualmente por Marcelo Zuleta y el directivo respondió de manera contundente: “Primero vamos a ver el entrenador, tenemos dos o tres opciones para nuevo entrenador. ‘¿Marcelo Zuleta es opción?’ Sí, ahí estamos, conversando con ellos, no hay que adelantarnos a nada“, comentó el futuro directivo del club.

No solo Zuleta interesa al ‘Bombillo’, sino que también están en planes del club perfiles como los de Pedro Troglio y Vicente Sánchez, este último fue uno de los primeros perfiles que apareció como candidato para llegar a Emelec. El club debería cerrar a su nuevo entrenador en los siguientes días.

La directiva de José Jiménez y Cristhian Noboa ya puede tomar este tipo de decisiones en el club, porque es la única candidatura en firme para las elecciones del próximo 21 de febrero. Nadie más se podrá inscribir, ya que los tiempos ya terminaron.

¿Qué necesitan Noboa y Jiménez para ser el directorio oficial de Emelec?

Aunque son la única candidatura y son el virtual directorio nuevo de Emelec, esta lista necesita que el próximo 21 de febrero voten 410 socios (la mitad más 1). Solo así podrán ya entrar en funciones y no aletargar una crisis y una nueva elección en el club.

Los fichajes de Emelec

Para este 2026, Emelec aún no ficha a más jugadores, solo está firmado Miller Bolaños. El futbolista firmó un contrato con la anterior directiva y se ha presentado a la pretemporada. De momento, interesan otros jugadores como: Brian Oyola, Anthony Landázuri, Marcelo Meli, Aníbal Leguizamón y también interesan otros jugadores como Ignacio Guerrico, Mateo Ortiz y otros.

