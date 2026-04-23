Cada semana es un drama para El Nacional que roza el ridículo deportivo jugando sin arquero profesional los partidos, o con el posible descenso por no pagar las multas. El ‘Bi-Tri’ ahora mismo está en la Serie B, pero debe pagar un dinero para no caer a la tercera división.

De acuerdo a la revelación del presidente del club, Ricardo Cajas, El Nacional tiene que conseguir una suma de 89 mil dólares hasta el viernes, 24 de abril de 2026, para pagar a sus acreedores. En caso de no hacerlo se expone a una nueva sanción.

Ya el club acabó descendiendo por no pagar a tiempo en LigaPro y podría pasarle ahora en la Serie B: “Cada lunes el club inicia con sanción, es muy complicado para nosotros. El viernes 24 de abril hasta las 16 o 17 hay que cancelar las deudas, esta semana son USD 89.000“, comentó el Machdeportes.

Por otro lado, Cajas también comentó que con el apoyo de diferentes glorias del club y leyendas pondrán cumplir con ese monto: “Hemos iniciado las acciones pertinentes para, con el apoyo de las glorias, lleguemos a cumplir eso y que el club no sea sancionado nuevamente“, comentó.

El Nacional ganó en la Copa Ecuador. (Foto: @Elnacionalec)

Ya sobre la hora de la semana anterior, el club logró pagar la deuda para evitar un nuevo castigo y un posible descenso. Ahora el equipo militar vive una cotidianidad con este tipo de situación. Si no logra completar los siguientes dos pagos terminará descendiendo.

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El Nacional jugó sin arquero en la Copa Ecuador

Hace pocos días, El Nacional estuvo en cancha debutando en la Copa Ecuador, donde apenas tuvo a 3 suplentes. Sin embargo, lo más llamativo es que en aquel encuentro presentó a 11 jugadores de cancha y ningún arquero. Un central tuvo que “cuidar” el arco.

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