El club que había fichado a Christian Lara antes de ser detenido

Mientras se conoce si la apelación a la prisión preventiva tiene éxito o no, el volante ecuatoriano Christian Lara sigue en la cárcel y ahora revelan que tuvo chances de volver a las canchas. Un equipo de Quito tenía listo sumar al ‘Diablito’ a su equipo.

Deportivo Dinámico FC de Malchinguí tenia listo para sumar a Christian Lara, el club del Ascenso de Quito estaba en conversaciones para sumar al experimentado jugador.

El club de Pichincha quería contar con la experiencia del volante de 45 años de edad, así como en su momento otros jugadores como Jaime Iván Kaviedes, Agustín Delgado, Úlises De La Cruz entre otros también se sumaron a ligas del ascenso.

Christian Lara sin embargo fue partícipe de un robo a mano armada en Quito y fue detenido, hoy se encuentra privado de libertad por una sentencia preventiva del juez.

La condena podría tener al histórico ex jugador de Liga de Quito, la Selección de Ecuador, El Nacional entre otros, privado de libertad durante siete años. El jugador se encontraba en el vehículo listo para el escape.

Christian Lara jugó el mundial con Ecuador

En su mejor momento, entre 2004 y 2007, el ‘Diablito’ Lara llegó a jugar con la Selección de Ecuador en el Mundial de 2006. Lara forma parte de la camada más importante en la historia del fútbol nacional, hasta ahora, tuvo minutos ante Alemania e Inglaterra en los octavos de final.

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Christian Lara, detenido el mes pasado.

En resumen