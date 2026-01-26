Ni Gonzalo Valle ni Kendry Páez: El jugador que más preocupa a Beccacece y la Selección de Ecuador

Hay varios jugadores de la Selección de Ecuador en un mal momento y aunque todas las alarmas de ‘La Tri’ deberían centrarse en jugadores como Kendry Páez o Gonzalo Valle, por sus polémicas, en realidad, es otro el jugador que termina preocupando al DT y ‘La Tri’.

De acuerdo a Oscar Portilla en El Canal del Fútbol UIO, el jugador que más preocupa a la Selección de Ecuador y a Sebastián Beccacece es Pervis Estupiñán. El lateral ecuatoriano la pasa muy mal en AC Milan y de seguir así llegaría sin ritmo al Mundial 2026.

Pervis Estupiñán perdió totalmente el lugar de titular en el once de AC Milan y aunque viene jugando en uno que otro partido, la realidad es que a la hora de los partidos importantes, el lateral ecuatoriano ni ve la oportunidad de jugar como estelar.

La irregularidad de Pervis Estupiñán pone a Ecuador en “jaque” de cara a los amistosos y el Mundial 2026. Puesto que, aunque Piero Hincapié puede reemplazarlo, eso obliga a cambiar la dupla central y mover a Joel Ordóñez a acompañar a William Pacho.

Pervis Estupiñán no juega en AC Milan y preocupa a Ecuador. (Foto: GettyImages)

Ya en el mes de noviembre, Pervis Estupiñán no fue convocado por una lesión y también porque el lateral quería quedarse en Italia a ya tratar de recuperar su lugar. Finalmente, no pudo ser y su condición ha empeorado, ya que es absolutamente suplente.

Los números de Pervis Estupiñán en AC Milan

Pervis Estupiñán en esta primera temporada con AC Milan solo ha podido jugar en Italia un total de 14 partidos. No ha marcado goles y solo dio 1 asistencia. Sumó en cancha poco más de 941′ minutos. En el encuentro ante Roma, del pasado fin de semana, se quedó en el banco de suplentes.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así es el calendario que Ecuador debe jugar en el Mundial 2026, donde necesita que lleguen sus mejores jugadores con regularidad:

Costa de Marfil vs Ecuador el 14 de junio de 2026

Ecuador vs Curazao el 20 de junio de 2026

Ecuador vs Alemania el 25 de junio de 2026

En síntesis: