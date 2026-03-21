Ni con 34 convocados llegaron: Los ausentes de la nueva convocatoria de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador tiene un último reto a poco del Mundial 2026 y ahora Beccacece reveló una lista de 34 nombres convocados. El DT quería una lista larga porque avisó que 20 jugadores ya están fijos en el Mundial, y 14 deberán pelear por 6 puestos.

Sin embargo, hasta con una lista de 34 nombres hay varios ausentes que sorprenden a la hinchada. El entrenador decidió no citar a jugadores que ya tendrán muy complicado meterse en el corte final de 26 para ir a la siguiente Copa del Mundo.

Djorkaeff Reasco, goleador ausente

El delantero de LigaPro era visto por Beccacece, y venía en un buen momento en IDV, sin embargo, el DT decidió dejarlo fuera. El delantero ecuatoriano se quedó por debajo de opciones como Jeremy Arévalo o Jordy Caicedo que le ganan el lugar.

Los 34 convocados de Ecuador al Mundial 2026. (@LaTri)

Jeremy Sarmiento sin espacio definitivamente

El extremo protagonizó una gran polémica con Beccacece hace 1 año y desde entonces no volvió a ser convocado. Ahora, aunque esté jugando queda totalmente descartado para regresar a la Selección. El entrenador ya no cuenta con él y no jugará el Mundial.

ver también Delfín enciende las redes sociales con sus virales “burlas” a Jhon Jairo Cifuente

Óscar Zambrano no fue convocado

Aunque el Maribor había revelado que Óscar Zambrano fue convocado por la Selección de Ecuador, finalmente el volante no aparece en la lista. El volante ecuatoriano estaba regresando de una lesión, pero ese no sería el motivo, porque lleva a jugadores como Nilson o Campana que vienen tocados.

Publicidad

Publicidad

Pedro Ortiz se quedará, de nuevo, sin Mundial

El mejor arquero de la LigaPro 2025 nuevamente no fue convocado por la Selección de Ecuador y ya se quedó sin un lugar. Tal y como en 2022 pierde el puesto con Moisés Ramírez y finalmente no sería convocado para jugar en el siguiente Mundial.

Encuesta¿Cuál de estos ausentes debería ser convocado por Beccacece? ¿Cuál de estos ausentes debería ser convocado por Beccacece? Ya votaron 0 personas

En síntesis

Sebastián Beccacece definió una lista de 34 convocados, confirmando que 20 jugadores ya tienen su lugar fijo y 14 pelearán por los 6 cupos restantes para el Mundial.

definió una lista de 34 convocados, confirmando que 20 jugadores ya tienen su lugar fijo y 14 pelearán por los 6 cupos restantes para el Mundial. Jeremy Sarmiento y Pedro Ortiz son las ausencias más notables; el extremo quedó descartado por polémicas pasadas con el DT, mientras el portero vuelve a perder su sitio ante Moisés Ramírez.

y son las ausencias más notables; el extremo quedó descartado por polémicas pasadas con el DT, mientras el portero vuelve a perder su sitio ante Moisés Ramírez. Óscar Zambrano y Djorkaeff Reasco también quedaron fuera de la nómina final, pese a que el club esloveno Maribor había anunciado previamente la citación del volante.

Publicidad