Luis Zubeldía pega dura traición a Liga de Quito y ficha por insólito club

Uno de los últimos grandes entrenadores que tuvo Liga de Quito en los años recientes ha sido Luis Zubeldía, campeón de dos títulos con los ‘albos’ esta vez se olvidó de los ‘albos’. El DT argentino se fue a uno de los históricos rivales del bicampeón ecuatoriano.

Luis Zubeldía tiene todo listo para ser nuevo entrenador de Fluminense de Brasil hasta diciembre del 2026. Así el argentino se va a uno de los ‘Clásicos’ rivales que tiene Liga de Quito en los últimos 20 años.

Fluminense justo en el 2024 le ganó la Recopa Sudamericana a Liga, torneo que no tuvo a Zubeldía en la zona técnica luego de que la nueva directiva no llegó a un acuerdo económico con el argentino.

Dos de los torneos internaciones que tiene Liga de Quito se las ganó a Fluminense, la Copa Libertadores 2008 y la Copa Sudamericana 2009. Luis Zubeldía estuvo en Sao Paulo hasta hace unos meses.

Luis Zubeldía campeón LigaPro 2023 con Liga. Foto: LigaPro.

El sueldo que Luis Zubeldía ganaría en Brasil

Ya cuando dirigió a Sao Paulo, Luis Zubeldía estaba ganando un salario anual de 2 millones de dólares. El entrenador argentino llegaría a Brasil a ganar una cifra similar o incluso superior por la actualidad del equipo de Porto Alegre. El objetivo es alcanzar copas internacionales.

La Selección de Ecuador buscó a Luis Zubeldía

Por otro lado, la Selección de Ecuador también estuvo buscando a Zubeldía antes de la llegada de Sebastián Beccacece. Francisco Egas quiso tener al DT en ‘La Tri’ a mediados de 2024, pero fue el campeón con Liga de Quito el que rechazó la oferta, porque quería seguir en Sao Paulo.