La Selección de Ecuador viviría grades cambios después del Mundial de 2026, debido a que, se alistan elecciones para la directiva y esto abriría el abanico de opciones para el banquillo. Siendo Luis Zubeldía uno de los nombres que más vienen interesando.

Zubeldía podría llegar a la Selección de Ecuador aunque fue anunciado en Fluminense. El principal motivo es el contrato del entrenador. El DT argentino tiene un acuerdo con Fluminense hasta finales de 2026, por lo cual, si llega una propuesta de ‘La Tri’ la podría aceptar.

El ex DT de Liga de Quito sigue siendo una de las grandes opciones de la Selección de Ecuador más aún si Esteban Paz, principal candidato a ser presidente de la FEF, decide asumir la opción de lanzarse a las elecciones y buscar al entrenador que llevó a LDU.

Por otro lado, Zubeldía decidió llegar a Fluminense, varios meses después de su salida de Sao Paulo. El ‘Principe’ sonó para diferentes equipos en Ecuador y hasta en Brasil, sin embargo, decidió fichar por el equipo semifinalista del pasado Mundial de Clubes.

Zubeldía fue DT de Sao Paulo. (Foto; GettyImages)

Por otro lado, Zubeldía también ya estuvo en planes de la Selección de Ecuador a mediados de 2024, no obstante, el entrenador en ese momento rechazó la propuesta por querer seguir dirigiendo a Sao Paulo. Se mantuvo más de 1 año en el cargo en Brasil.

El sueldo de Luis Zubeldía en Fluminense

Como DT de Fluminense, Luis Zubeldía ganaría un salario cercano a los 2 millones por temporada. Este salario no sería un límite para la Selección de Ecuador, ya que ‘La Tri’ actualmente le paga a Beccacece un salario anual de 2.4 millones de dólares.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sebastián Beccacece con Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el mundial de 2026. Después de este torneo, el futuro de Sebastián Beccacece es una total incertidumbre.

