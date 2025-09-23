Sonó para Barcelona SC, fue opción para Perú, y ahora Luis Zubeldía dirigiría a este equipo

Luis Zubeldía sonó para regresar a Barcelona SC, tras los malos resultados de Ismael Rescalvo, pero no se concretó ninguna conversación. Por otro lado, tras las fechas de Eliminatorias, el DT también sonó para llegar a selecciones como Venezuela o Perú, pero tampoco sucedió. Ahora ya tendría todo listo para retornar a Brasil.

Diferentes informes revelan que Luis Zubeldía ya tendría negociaciones avanzadas para ser anunciado como nuevo entrenador de Internacional de Porto Alegre. El DT argentino llegaría a Brasil en las siguientes horas para ser anunciado como nuevo entrenador.

Ya incluso se habla de que Luis Zubeldía sería presentado en las próximas horas y debutaría este fin de semana en el partido ante Juventude. El DT argentino volverá a probar suerte en Brasil, donde dirigió a Sao Paulo, y terminó siendo despedido después de temporada y media.

Por otro lado, Zubeldía también asume este reto con la Selección de Ecuador orbitando como un posible equipo para su futuro. El la Federación Ecuatoriana de Fútbol habrá elecciones y posiblemente si Esteban Paz llega a la presidencia se rumorea que buscaría al ‘Principe’ como su DT.

Luis Zubeldía fue despedido de Sao Paulo. (Foto: GettyImages)

Luis Zubeldía tendría en Brasil un acuerdo hasta finales de la temporada 2026. Internacional está buscando cambiar todo, tras un 2025 donde los malos resultados han sido una gran constante. Incluso Enner Valencia también se fue del club porque tenía pocos minutos.

El sueldo que Luis Zubeldía ganaría en Brasil

Ya cuando dirigió a Sao Paulo, Luis Zubeldía estaba ganando un salario anual de 2 millones de dólares. El entrenador argentino llegaría a Brasil a ganar una cifra similar o incluso superior por la actualidad del equipo de Porto Alegre. El objetivo es alcanzar copas internacionales.

La Selección de Ecuador buscó a Luis Zubeldía

Por otro lado, la Selección de Ecuador también estuvo buscando a Zubeldía antes de la llegada de Sebastián Beccacece. Francisco Egas quiso tener al DT en ‘La Tri’ a mediados de 2024, pero fue el campeón con Liga de Quito el que rechazó la oferta, porque quería seguir en Sao Paulo.

