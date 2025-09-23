Luis Zubeldía da detalles de su salida de Barcelona: “Casi nos vamos a los golpes”

Pese a que es recordado por sus títulos en Liga de Quito, la historia de Luis Zubeldía en el fútbol ecuatoriano arrancó en el 2011 con Barcelona SC. Más de diez años después de su salida, el entrenador argentino habló al respecto.

En conversaciones con Clank! de Juan Pablo Varsky, Luis Zubeldía contó cuál fue el detonante de su salida. “Nos empataron al último minuto contra Liga de Quito, en uno de los clásicos y los dirigentes (Antonio Noboa) vinieron a reclamarme al camerino”, empezó.

“En Ecuador tienen costumbre beber en los palcos y tal, bueno vino a reclamarme y casi nos vamos a los golpes. Me separó el gran Carlos Gruezo, luego de eso presenté la renuncia. Se sorprendieron y vinieron a pedirme que me quede pero ya se había cruzado la línea del respeto, y yo sabía que ese equipo iba a ser campeón”, complementó.

Más de diez años después, Luis Zubeldía se iba a coronar campeón de la LigaPro y Copa Sudamericana 2023 con Liga de Quito. Además le valdría para dar el salto al fútbol de Brasil.

Hoy Luis Zubeldía tiene todo arreglado para ser nuevo entrenador del Inter de Porto Alegre de Brasil, luego de Liga fue a dirigir al Sao Paulo con un paso considerado regular.

Los números de Luis Zubeldía en Sao Paulo

Con Sao Paulo, Luis Zubeldía dirigió un total de 82 partidos, entre todas las competencias. Su equipo ganó 37 encuentros, empató 27 y terminó perdiendo 21 partidos. Fue despedido aunque aún tenía contrato y al equipo peleando en Copa Libertadores.

Luis Zubeldía ya fue DT de Barcelona SC

Zubeldía ya fue entrenador de Barcelona SC entre la temporada 2011 y 2012. El DT no pudo ser campeón, pero sí formó aquel equipo que en 2012 terminó siendo campeón del torneo ecuatoriano.