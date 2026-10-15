El sorpresivo club que se quedaría con Luis Fragozo para la siguiente temporada

Luis Fragozo es una de las figuras de Emelec y tras rumores de millonarias ventas a Europa, confirmaron qué club se lo quedará.

Luis Fragozo brilla con Emelec y, tras los rumores sobre el interés de varios equipos europeos, se conoció qué club se quedaría con una de las jóvenes promesas del fútbol ecuatoriano. Pese a las versiones sobre una posible transferencia al exterior, hay sorpresiva decisión.

El delantero continuará en Emelec y no sería vendido por ahora a Europa ni a otros mercados. La postura de la dirigencia eléctrica es mantenerlo en el equipo durante su etapa de formación, mientras se define qué proyecto deportivo tendrá cuando alcance la mayoría de edad.

La información fue confirmada por el presidente del club, José David Jiménez, en declaraciones a Las Voces del Fútbol, de Radio Caravana. “Él está muy feliz en Emelec, él va a estar en Emelec hasta los 18 años”, aseguró el dirigente, quien también explicó que todavía no han recibido una oferta formal, aunque mantienen conversaciones con el representante y la familia del jugador.

En los últimos meses se había hablado de una posible venta a la Premier League por millones de dólares por el 80 % de sus derechos deportivos. Sin embargo, esa operación no se ha concretado y, por ahora, Emelec no tendría intención de desprenderse del futbolista antes de que cumpla 18 años.

Entre los clubes que habrían mostrado interés en Fragozo aparecen Aston Villa y Brighton, dos equipos ingleses que siguen de cerca el talento joven. En la Selección de Ecuador fue tomado en cuenta como sparring.

¿Cuántos millones le dejaría Fragozo a Emelec?

Si Fragozo es vendido, Emelec podría recibir más de 5 millones de dólares por su transferencia, puesto que, ahora mismo el joven talento tiene un valor de mercado de 3 millones de acuerdo a Transfermarkt. La cifra se podría elevar siempre y cuando el jugador siga siendo protagonista.

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Luis Fragozo debutó en Emelec a los 15 años. Foto: Emelec

En resumen