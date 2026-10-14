El sorpresivo equipo que se quedaría con Pervis Estupiñán en el 2027

Pervis Estupiñán ha sido blanco de críticas y rendimientos irregulares en el AC Milan y ahora el ecuatoriano sabe dónde jugará en el 2027.

Pervis Estupiñán llevaba varios meses rodeado de rumores sobre su futuro y de cuestionamientos por su rendimiento en Italia. Con miras al mercado de invierno para el 2027, se conoce dónde jugará el defensor ecuatoriano.

El AC Milan mantendría a Estupiñán hasta el final de la campaña y recién en junio de 2027 evaluaría si continúa en el proyecto. Según Corriere dello Sport, el conjunto rossonero no ha encontrado alternativas para reforzar la banda izquierda, por lo que prefiere conservar al ecuatoriano durante estos meses.

La decisión también respondería a una ligera mejoría en el nivel del defensor y a las dificultades para encontrar opciones accesibles o jugadores libres en el mercado de invierno. Ante ese escenario, el Milan optaría por mantenerlo y aplazar cualquier decisión definitiva hasta el final de la temporada europea.

Además, el entrenador Massimiliano Allegri habría pedido conservar la base del plantel y priorizar la llegada de refuerzos antes que las salidas. La intención sería ampliar las alternativas disponibles sin debilitar una plantilla que todavía debe afrontar Serie A y Coppa Italia.

Mientras tanto, Estupiñán sigue siendo uno de los nombres habituales de la Selección de Ecuador. El lateral buscará recuperar su mejor versión con el Milan para mantenerse como una opción importante de Marcelo Gallardo de cara a la fecha FIFA de noviembre en la Selección de Ecuador.

El valor de mercado de Pervis Estupiñán

Antes de este cambio de planes, el Milan contemplaba vender a Estupiñán por alrededor de 12 millones de euros, mientras que el Aston Villa de la Premier League había aparecido entre los clubes interesados. Por ahora, su continuidad en Italia frenaría esa posibilidad, aunque el mercado de junio volverá a abrir interrogantes sobre su futuro.

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