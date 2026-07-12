Pervis Estupiñán dejará el AC Milan tras un semestre irregular y el defensor tiene nuevo equipo en Europa tras el Mundial.

Los rumores de la salida de Pervis Estupiñán del AC Milan venían sonando desde antes del Mundial y ahora tras el cierre de la Copa y el inicio de las pretemporadas europeas, el lateral ecuatoriano tiene ya nuevo equipo.

Aston Villa será el nuevo equipo de Pervis Estupiñán para el segundo semestre, la información la da el periodista Mateo Maretto. El lateral regresará a la Premier League tras dejar el Brighton.

Las lesiones y la alternancia entre titular y suplente terminaron afectando la continuidad de Pervis Estupiñán en el AC Milan. El club italiano lo volverá a vender por 15 millones de euros.

Pervis Estupiñán fue uno de los laterales más destacados del Brighton en su momento, considerado incluso de los mejores del Mundo. Tuvo pasos también por el Villarreal de España donde fue campeón de la Europa League.

Es el segundo ecuatoriano que entra en planes del Aston Villa, el club inglés campeón de la Conference League también estaría interesado en Pedro Vite para este 2026.

El valor de mercado de Pervis Estupiñán

Ahora mismo, Pervis tiene un valor de mercado de 12 millones de euros, muy por debajo de lo que llegó a costar hace pocos años cuando su valor se elevaba a los 30 millones.

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Pervis Estupiñán – Selección de Ecuador.

En resumen