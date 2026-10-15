Emelec cierra otro año malo y confirman quién será su entrenador en el 2027

Emelec sigue sin levantar su nivel en el fútbol local, tiene riesgo de quedarse fuera de Sudamericana y ahora confirman quién será su DT 2027.

Emelec está cerca de quedarse fuera de la Copa Sudamericana y las críticas contra el equipo y su entrenador han aumentado en las últimas semanas. Pese a la presión de los hinchas por un cambio en el banquillo, la dirigencia eléctrica ya habría definido qué ocurrirá con su cuerpo técnico para la próxima temporada.

El presidente del club, José David Jiménez, confirmó que Ezequiel Medrán continuará al frente del equipo en 2027. En declaraciones recogidas por Primicias, el dirigente respaldó al entrenador argentino y aseguró que mantiene el 100 % de confianza en su trabajo.

Esta decisión descarta, por ahora, un cambio urgente de entrenador en diciembre. Medrán tiene contrato vigente hasta junio de 2027 y la dirigencia no tendría previsto interrumpir su proceso al finalizar la temporada, pese a los cuestionamientos por los resultados deportivos.

Sin embargo, Jiménez también señaló que en diciembre se realizará un análisis del rendimiento del equipo al cierre del año. La evaluación tendrá en cuenta los objetivos deportivos de Emelec, especialmente la posibilidad de conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana.

Otro factor que complica una posible salida es el económico, la rescisión del contrato de Medrán rondaría los 300.000 dólares, una cifra que representaría un gasto importante para el club. En medio de sus dificultades financieras, Emelec tendría pocos incentivos para asumir ese costo y buscar un nuevo entrenador antes de que termine el vínculo.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz,

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Emelec – Ezequiel Medrán. Foto: Emelec

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