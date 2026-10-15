La ola de salidas que podría tener Emelec para el 2027

Emelec podría tener un brusco cambio de plantel para el 2027 con una posible ola de salidas que se vendría en diciembre.

Emelec es otro de los clubes que deberá revisar su plantilla para la próxima temporada y tomar decisiones sobre su futuro deportivo. La dirigencia eléctrica afronta un escenario en el que varios futbolistas podrían marcharse en diciembre, debido a que sus contratos llegan a su fin y todavía no está definida su continuidad.

Entre los jugadores que terminarían contrato aparecen: Gonzalo Napoli, Estalin Segura, Luca Klimowicz, Sergio Quintero, Eduardo Bores, Ignacio Guerrico, Ariel Mina, Víctor Griffith, Mario Valero, Pedro Ortiz y Orlando Herrera.

Una de las particularidades de esta lista es que Napoli, Klimowicz, Griffith, Guerrico, Segura y Bores llegaron a comienzos de este año. Una posible salida de estos futbolistas después de una sola temporada resultaría llamativa.

Una de las despedidas que más impacto tendría sería la de Pedro Ortiz, arquero que se ha convertido en una de las figuras de Emelec durante los últimos años. Según reportes de medios locales, hasta el momento no habría recibido conversaciones para renovar y ya el año pasado fue contactado por otros clubes.

La directiva deberá analizar qué jugadores pueden continuar, cuáles podrían salir y, sobre todo, si tiene alternativas al alcance para reemplazarlos sin debilitar al equipo. Según El Canal del Fútbol solo se irían si es que el club encuentra reemplazos acorde.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz,

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Emelec – Pedro Ortiz. Foto: Getty.

En resumen