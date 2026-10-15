La ola de salidas que podría tener Emelec para el 2027

Emelec es otro de los clubes que deberá revisar su plantilla para la próxima temporada y tomar decisiones sobre su futuro deportivo. La dirigencia eléctrica afronta un escenario en el que varios futbolistas podrían marcharse en diciembre, debido a que sus contratos llegan a su fin y todavía no está definida su continuidad.
Entre los jugadores que terminarían contrato aparecen: Gonzalo Napoli, Estalin Segura, Luca Klimowicz, Sergio Quintero, Eduardo Bores, Ignacio Guerrico, Ariel Mina, Víctor Griffith, Mario Valero, Pedro Ortiz y Orlando Herrera.
Una de las particularidades de esta lista es que Napoli, Klimowicz, Griffith, Guerrico, Segura y Bores llegaron a comienzos de este año. Una posible salida de estos futbolistas después de una sola temporada resultaría llamativa.
Una de las despedidas que más impacto tendría sería la de Pedro Ortiz, arquero que se ha convertido en una de las figuras de Emelec durante los últimos años. Según reportes de medios locales, hasta el momento no habría recibido conversaciones para renovar y ya el año pasado fue contactado por otros clubes.
La directiva deberá analizar qué jugadores pueden continuar, cuáles podrían salir y, sobre todo, si tiene alternativas al alcance para reemplazarlos sin debilitar al equipo. Según El Canal del Fútbol solo se irían si es que el club encuentra reemplazos acorde.
Los fichajes que tiene Emelec para 2026
Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz,
Emelec – Pedro Ortiz. Foto: Getty.
En resumen
- Emelec se prepara para una profunda reestructuración deportiva que desencadenaría una masiva ola de salidas de cara a la temporada 2027.
- Varios futbolistas clave y referentes del plantel no continuarían en el club, como consecuencia de fin de contratos, ajustes presupuestarios y decisiones técnicas en este tramo final de 2026.
- La noticia enciende las alarmas en la hinchada eléctrica, que observa con preocupación la pérdida de piezas importantes y exige claridad dirigencial para el próximo año.