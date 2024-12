Este jueves 5 de diciembre de 2024 se pudo conocer que Emelec corre el riesgo de uno de los peores descensos de su historia. Producto de las grandes deudas que tiene el club con varios jugadores y las sanciones que le puso la FIFA de no inscribir jugadores.

Al riesgo de posiblemente ser descendido por la FIFA, ahora se suma que no sería a Serie B, sino que el equipo caería hasta la tercera división, como reveló el directivo del club, Hanny Juez: “Si en 3 ventanas no se le cumple el pago a los jugadores, el club pierde la categoría, no se va a primera B, se va a segunda categoría“, comentó en Radio Sucre.

Este descenso sería por parte de la FIFA, puesto que, en el artículo 21.1D de la Comisión Disciplinaria se estipula un posible descenso a los equipos que no pagan sus deudas a los jugadores. Tiene 3 ventanas de fichajes para hacerlo, y ya pasó 1. Juez aclaró que se está gestionando el recurso.

En este 2024, Emelec no estuvo cerca del descenso por los puntos que acumuló en el primer semestre, sin embargo, para 2025 la chance de perder la categoría es real y preocupa a todos en el equipo azul. El ‘Bombillo’ no solo no puede fichar, sino que también ya pierde a varios jugadores.

Emelec no sería el primer equipo al que las deudas se lo llevan a perder la categoría, no obstante, sí sería el primer grande de Ecuador al que la FIFA lo manda a tercera por no pagar la deuda que tiene con varios jugadores.

Los equipos “grandes” que están en segunda categoría

En la tercera división de Ecuador, o segunda categoría, ya han caído algunos grandes o tradicionales como Deportivo Quito, Olmedo o la Liga de Portoviejo. Sería el descenso más duro en toda la historia de Emelec.

Todas las deudas que tiene Emelec

Son varios los jugadores a los que Emelec le debe salarios, premios, entre otras situaciones. Los que se han quejado y demandado al club son: Alexis Zapata, Carlos Villalba, Miller Bolaños, Bryan Angulo, Samuel Sosa, entre otros futbolistas que pasaron por el equipo.

