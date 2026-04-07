Antonio Valencia regresará a las canchas este 2026 para jugar en la Cheshire Veterans Football League Premier Division, torneo que reúne a varios jugadores con pasado en la Premier League. El ex lateral y extremo tendrá un salario simbólico.

Según reportes de prensa británica, Antonio Valencia cobrará 15 euros a la semana, es decir tendrá un salario mensual cercano a los 60 euros en el Wythenshaw. El torneo no cuenta con auspiciantes importantes como los torneos de primera división.

En su mejor época, Antonio Valencia cobraba cerca de 8 millones de dólares al año, y en su último contrato cobró 5 en el Manchester United. Con más de 330 partidos con los ‘red devils’, Valencia es una leyenda del club.

Otros jugadores como Danny Drinkwater, campeón con el histórico Leicester City, y Papis Cissé, ex Newcastle United, también jugarán con Antonio Valencia en el mismo equipo.

Valencia siempre se ha matenido aún en contacto con el United, desde su retiro ha jugado varios de los amistosos de las leyendas de los ‘red devils’ en Old Trafford.

¿Qué pasará con AV25?

El ascenso a la LigaPro es el principal objetivo de Antonio Valencia y de su equipo. El AV25 primero tiene que ganarse un lugar en la Serie B en los próximos años y posteriormente tendrá que ser de los dos mejores de esta división para así llegar a la principal categoría del fútbol ecuatoriano. No ha comunicado que pasará con su club de Segunda Categoría.

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Antonio Valencia – Manchester United amistoso vs. Liverpool 2022. Foto: Getty

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