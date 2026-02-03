Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador y dirigirá el Mundial de 2026. No obstante, muchos esperaban que el DT salga tras esta Copa del Mundo, por todos los cambios que habría en FEF. Ahora recibe una noticia que lo dejaría en ‘La Tri’.

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, confirmó que su periodo se extiende hasta 2027 y dejó abierta la puerta para una continuidad. Por lo cual, si el presidente se mantiene en funciones, lo más probable es que Beccacece siga en el cargo, porque el directorio es el que más lo ha respaldado.

“Aún queda 1 año de nuestra gestión, apenas el 31 de enero de 2027 va a terminar mi periodo actual. Nosotros estamos enfocados en el Mundial, en la selección, etcétera. En su momento veremos. Nosotros tenemos una idea distinta a la que tiene el Ministro de estos temas“, avisó el presidente.

La Ley del Deporte de Ecuador plantea que no se puede tener más de 2 periodos en la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de los clubes, Egas ya cumple su segundo periodo. No obstante, ahora abre la puerta a las interpretaciones.

“Tanto el Fútbol, como la FEF, como FIFA, piden y exigen una autonomía para el fútbol profesional en cuanto a estos temas de gobernanza. Por lo tanto, esto está contemplado dentro de la Ley del Deporte. Lo que le diría al Ministro es que no se ponga nervioso y todavía falta 1 año para que le lleguen documentos de las elecciones en FEF”, advirtió Egas.

Beccacece ha sido absolutamente respaldado por el actual directorio de FEF, que pese a las grandes polémicas, lo mantuvo siempre firme en el cargo y con la confianza total en él. Entonces, al menos tras el Mundial, Beccacece seguirá siendo el DT de Ecuador.

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 16 encuentros, sumando 6 victorias, 9 empates y tan solo 1 derrota. De acuerdo a Transfermark, su contrato iría hasta finales de la temporada 2026. Las elecciones de FEF serían en 2027.

El sueldo de Beccacece en la Selección de Ecuador

Como entrenador de la Selección de Ecuador, Beccacece gana un salario cercano a los 2.4 millones. Es uno de los entrenadores que mejor sueldo recibe en Sudamérica.

Datos clave: