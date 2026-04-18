La Selección de Ecuador hizo un gran Sudamericano Sub-17 y se logró clasificar al Mundial. Sin embargo, ‘La Tri’ podría quedarse sin jugar este torneo, en una decisión que sorprende a todos. ¿El motivo? Los conflictos armados que existen en Medio Oriente.

La FIFA no tendría garantías para realizar el Mundial Sub-17 en Qatar, por los importantes conflictos que vienen sucediendo en Medio Oriente. Ya en esta temporada, la Finalissima que tenía lugar en Qatar no se pudo realizar justamente por este tema armado.

Por lo cual, ahora mismo el Mundial Sub-17 es una duda, puesto que, Qatar es la sede para este torneo y los siguientes, sin embargo, si la situación y el contexto global no cambia se vería muy complicado realizar el torneo en esta sede; pese a que ya hay varias naciones clasificadas.

La situación volátil de Oriente Medio y los cambios repentinos que ocurren esta zona del mundo, hacen pensar a la FIFA, al igual que con la Finalissima, que al día de hoy es casi imposible que las delegaciones puedan viajar a Qatar a disputar la copa del mundo juvenil.

Ecuador había certificado su regreso a esta copa del Mundo, después de que en 2025 el equipo se quedara fuera del torneo. ‘La Tri’ lo hizo de la mejor manera, debido a que, alcanzó a ser primero de su grupo. El equipo tricolor se quedó eliminado en semifinales del Sub-17 ante Argentina.

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Las selecciones CONMEBOL clasificadas al Mundial Sub-17

Tras un gran Sudamericano Sub-17, estas son las Selecciones de CONMEBOL que aseguraron un lugar en el Mundial Sub-17:

Ecuador

Argentina

Brasil

Colombia

Uruguay

Chile

Ganador de Venezuela vs Bolivia

¿Cuándo se jugaría el Mundial Sub-17 2026?

El Mundial Sub-17 se debería realizar a finales del mes de noviembre de este año. La FIFA comunicaría las novedades sobre este torneo en los siguientes meses, tras lo que pase también en la Copa del Mundo de mayores en junio de 2026.

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En síntesis: