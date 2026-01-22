Liam Rosenior se vio muy asustado en la Champions League cuando Chelsea no podía contra Pafos. El equipo de Londres estaba perdiendo una oportunidad de oro para meterse al top 8, hasta que apareció Moisés Caicedo y marcó un gran gol de cabeza.

Chelsea ganó 1 a 0 con aquel gol de Moisés Caicedo y terminó influyendo de manera clave para que los ‘Blues’ logren una victoria importantísima. Ante esta gran actuación de Moisés Caicedo, su entrenador Liam Rosenior necesitó 5 palabras para describirlo:

“Es gigantesco. Para mí, hoy por hoy, es el mejor mediocampista defensivo del mundo“, comenzó Rosenior en zona mixta sobre su jugador. El ‘Niño Moi’ gana todas las referencias de Chelsea como el mejor del mundo, aunque afuera aún no lo reconocen de esta manera.

No es la primera vez que desde Chelsea se reconoce a Moisés Caicedo como el mejor volante del mundo, sin embargo, este reconocimiento para el jugador ecuatoriano aún falta en los grandes premios. Se ha quedado por debajo de otros jugadores como Declan Rice, Jude Bellingham, entre otros.

“Es un placer trabajar con él. Cuando tenemos la pelota y cuando no, siempre encuentra la manera de bloquear líneas de pase y potenciar el rendimiento de sus compañeros”, continuó Rosenior sobre lo importante que es Moisés Caicedo con y sin pelota.

El puesto de Chelsea en la Champions League

El gol de Moisés Caicedo puso a Chelsea en el octavo puesto de la fase de Liga de la Champions League, por lo cual, el club de Londres se mete, de momento, directo a los octavos de final. No obstante, tendrá que confirmar este lugar en el siguiente partido ante Napoli.

Moisés Caicedo busca un nuevo contrato con Chelsea

Moisés Caicedo también estaría haciendo las gestiones necesarias para concretar un nuevo contrato con Chelsea. El ecuatoriano todavía tiene un acuerdo hasta 2031, sin embargo, quiere mejorar sus condiciones en el equipo ‘Blue’ mientras otros equipos lo buscan.

