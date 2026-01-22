VIDEO | El nuevo apodo que le pusieron a Moisés Caicedo tras su gol en Champions

Moisés Caicedo fue el héroe del Chelsea en la última jornada de la Champions League, el volante ecuatoriano anotó el 1-0 contra el Pafos y ya hubo repercusiones internas. El club inglés colgó un divertido video en sus redes sociales con el nuevo apodo al ‘tricolor’.

En el video se ve a Marc Cucurella con los vehículos pequeños para movilizar implementos y maletas, y encima del mismo estaba Moisés Caicedo. “Entrega especial, traigo el mejor volante defensivo del mundo”.

El ecuatoriano solo se puso a reír y ya se sumó a los entrenamientos con el resto del plantel. Caicedo marcó su segundo gol en UEFA Champions League, ambos con el Chelsea.

Mientras tanto en Premier League están enfocados en recuperarse tras unos partidos con resultados adversos. Enzo Maresca incluso fue despedido tras dos años en el club.

A nivel individual, el ex Brighton tiene que definir su futuro ya que tiene una oferta de renovación con los ingleses pero también sondeos de otros equipos como Real Madrid y PSG.

El sueldo de Moisés Caicedo en Chelsea

Ahora mismo, Moisés Caicedo tiene un contrato con Chelsea, que lo convierte en uno de los mejores pagados. Su salario base es de 9 millones por temporada, pero podría extenderse a 12 millones según algunos bonos que el volante puede adquirir.

