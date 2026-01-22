Es tendencia:
logotipo del encabezado
Moisés Caicedo

VIDEO | El nuevo apodo que le pusieron a Moisés Caicedo tras su gol en Champions

Moisés Caicedo fue el héroe del Chelsea en la Champions League y desde sus compañeros le pusieron nuevo apodo.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
VIDEO | El nuevo apodo que le pusieron a Moisés Caicedo tras su gol en Champions Foto: Getty
VIDEO | El nuevo apodo que le pusieron a Moisés Caicedo tras su gol en Champions Foto: Getty

Moisés Caicedo fue el héroe del Chelsea en la última jornada de la Champions League, el volante ecuatoriano anotó el 1-0 contra el Pafos y ya hubo repercusiones internas. El club inglés colgó un divertido video en sus redes sociales con el nuevo apodo al ‘tricolor’.

En el video se ve a Marc Cucurella con los vehículos pequeños para movilizar implementos y maletas, y encima del mismo estaba Moisés Caicedo. “Entrega especial, traigo el mejor volante defensivo del mundo”.

El ecuatoriano solo se puso a reír y ya se sumó a los entrenamientos con el resto del plantel. Caicedo marcó su segundo gol en UEFA Champions League, ambos con el Chelsea.

Mientras tanto en Premier League están enfocados en recuperarse tras unos partidos con resultados adversos. Enzo Maresca incluso fue despedido tras dos años en el club.

A nivel individual, el ex Brighton tiene que definir su futuro ya que tiene una oferta de renovación con los ingleses pero también sondeos de otros equipos como Real Madrid y PSG.

El sueldo de Moisés Caicedo en Chelsea

Ahora mismo, Moisés Caicedo tiene un contrato con Chelsea, que lo convierte en uno de los mejores pagados. Su salario base es de 9 millones por temporada, pero podría extenderse a 12 millones según algunos bonos que el volante puede adquirir.

Publicidad
El Wrexham de Ryan Reynolds va por seleccionado ecuatoriano

ver también

El Wrexham de Ryan Reynolds va por seleccionado ecuatoriano

Tweet placeholder

En resumen

  • Moisés Caicedo anotó el gol de la victoria 1-0 del Chelsea contra el Pafos.
  • El club despidió al entrenador Enzo Maresca tras dos años de gestión en el equipo.
  • Moisés Caicedo suma dos goles en Champions League y recibió ofertas de Real Madrid y PSG.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
VIDEO | Moisés Caicedo salva al Chelsea en la Champions League con un gran gol
Fútbol de Ecuador

VIDEO | Moisés Caicedo salva al Chelsea en la Champions League con un gran gol

Moisés Caicedo sorprende a Chelsea con una nueva decisión para su futuro
Fútbol de Ecuador

Moisés Caicedo sorprende a Chelsea con una nueva decisión para su futuro

"Es difícil en la Premier League...": La respuesta de Moisés Caicedo a un pedido de Liam Rosenior
Fútbol de Ecuador

"Es difícil en la Premier League...": La respuesta de Moisés Caicedo a un pedido de Liam Rosenior

Con Barça e Inter como protagonistas: así serían los cruces de los Play Off de la Champions
Europa

Con Barça e Inter como protagonistas: así serían los cruces de los Play Off de la Champions

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo