Moisés Caicedo pidió un aumento salarial y el Chelsea dio contundente respuesta

Moisés Caicedo es otra vez noticia en Inglaterra, y es que luego de que quedara demostrado que es top mundial en volantes de marca, desde su entorno creen que merece ganar como tal. El Chelsea recibió pedido de aumento de salario y ya hay una respuesta.

El periodista Ben Jacobs señala que el Chelsea lejos de tomar el pedido como presión, ya trabaja en un nuevo contrato para el volante ecuatoriano. Su salario superará los 10 millones de euros al año si se concretan los rumores.

Actualmente gana 8.3 millones al año con su contrato firmado hasta el 2031, y la idea es que firme un nuevo contrato hasta el 2036. El club es consciente de que otros gigantes como Real Madrid, PSG y Manchester City también lo tienen en el radar dispuestos a pagar más de 150 millones por su traspaso.

Del lado del jugador señalan que Moisés Caicedo ama al Chelsea y que no tiene intención de irse. El único equipo que lo podría sacar pero en varios años, es el Real Madrid.

Moisés Caicedo ha sido titular en todos los partidos que ha estado disponible desde su llegada, siendo ausente solo por suspensión o por encuentros de rivales menores. Ya lleva dos títulos ganados con el Mundial de Clubes y la Conference League.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Moisés Caicedo alcanzó un valor histórico en toda su carrera, ya que el ecuatoriano tiene un precio de 110 millones, de acuerdo al análisis de Transfermarkt. Ahora mismo es el jugador de la Selección de Ecuador más caro de todo el once titular.

Moisés Caicedo – Chelsea- Foto: Getty

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

