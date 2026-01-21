VIDEO | Moisés Caicedo salva al Chelsea en la Champions League con un gran gol

Chelsea estaba firmando un escándalo en la Champions League, después de no poder ganarle al Pafos hasta el minuto 78′ del encuentro. El equipo de Rosenior estaba jugando un buen encuentro, pero la pelota no entraba, hasta que llegó Moisés Caicedo.

El ecuatoriano llegó al área chica de Pafos para finalmente cumplir con la ley de “dos cabezazos en el área son gol”. El tricolor remató una pelota que peinaron en el primer palo y se elevó con todo en el área pequeña para marcar el primer gol del encuentro.

La desesperación ya invadía las gradas de Stamford Bridge, puesto que, Chelsea estaba desaprovechando una oportunidad de oro para escalar posiciones en la Champions. Chelsea ahora mismo se ubica en la octava posición y escala a la zona de clasificación directa.

Moisés Caicedo también tuvo una curiosa en la celebración en el gol, ya que el ecuatoriano se llevó la mano a su oreja en clara señal de cuando no escuchas a los aficionados. Ahora los ‘Blues’ encaran con mejor cara la última fecha donde se enfrentará a Napoli.

La tabla de posiciones de la Champions League

Chelsea ve en la Champions League la gran opción de cerrar el año con un campeonato. Los de Londres ya están muy lejos de pelear la Premier League, y apostarían todos sus esfuerzos a conseguir la tercera Champions League de toda su historia.