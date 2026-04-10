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EN VIVO Y GRATIS Barcelona vs. Leones del Norte por la fecha 8 LigaPro 2026

Barcelona recibe de local, con alternantes, a Leones del Norte por la fecha 8 de la LigaPro en el Monumental y aquí lo sigues EN VIVO.

EN VIVO Y GRATIS Barcelona vs. Leones del Norte por la fecha 8 LigaPro 2026
EN VIVO Y GRATIS Barcelona vs. Leones del Norte por la fecha 8 LigaPro 2026

Barcelona SC retoma la LigaPro pensando en la Copa Libertadores y pondría alternantes para recibir a Leones del Norte por la fecha 8 de LigaPro. Los ‘toreros’ vienen de ganar a Liga de Quito de visitante.

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¿Cómo llega Barcelona?

Barcelona venía de tres empates consecutivos y luego ganó a Liga de Quito siendo superior, sin embargo contra Cruzeiro tropezaron.

¡Arranca la previa!

¡Comienza la previa! Barcelona vs. Leones del Norte.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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