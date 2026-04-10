EN VIVO Y GRATIS Barcelona vs. Leones del Norte por la fecha 8 LigaPro 2026

Barcelona SC retoma la LigaPro pensando en la Copa Libertadores y pondría alternantes para recibir a Leones del Norte por la fecha 8 de LigaPro. Los ‘toreros’ vienen de ganar a Liga de Quito de visitante.

Barcelona venía de tres empates consecutivos y luego ganó a Liga de Quito siendo superior, sin embargo contra Cruzeiro tropezaron.

Comunicador y periodista ecuatoriano con más de diez años de experiencia en medios web, radios y redes sociales. En Bolavip Deportes se desempeña como editor de BV Ecuador y cubre la actualidad de Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, Barcelona SC, la Selección de Ecuador y el fútbol sudamericano.