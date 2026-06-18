Los delanteros de Ecuador no quieren más críticas y ahora para jugar ante Curazao tomaron un nueva decisión.

Enner Valencia fue uno de los jugadores más criticados en la Selección de Ecuador, tras la derrota contra Curazao, el mítico delantero quedó expuesto por fallar un gol en el comienzo del partido. Pero también los otros jugadores quedaron señalados por sus fallos.

Jugadores como Alan Minda y John Yeboah rozaron los goles para Ecuador, pero sus pelotas se estrellaron en los palos. Por lo cual, ahora el cuerpo técnico y todos los delanteros de ‘La Tri’ decidieron entrenar puntería en estos días para jugar contra Curazao.

Varios medios que cubren a la Selección de Ecuador en Estados Unidos comentaron que en los últimos días es lo que más se ha trabajado en los entrenamientos. Afinar la puntería parece clave para que ‘La Tri’ sume puntos en este grupo.

Enner Valencia saldría al ataque como titular con la Selección de Ecuador ante Curazao y se espera que este sea el duelo de consagración para el máximo goleador en la historia de ‘La Tri’. ‘Superman’ también está jugando su última Copa del Mundo.

¡ENNER VALENCIA TUVO EL PRIMERO!



El delantero controló la pelota dentro del área y remató, pero la jugada fue invalidada porque había salido antes del centro de Hincapié. #MundialEnDSPORTS #CopaMundialFIFA | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QoKCkDjny1 — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) June 14, 2026

Enner Valencia viene siendo muy cuestionado en redes sociales, puesto que, el delantero terminó fallando una pelota clave en ese partido. Además, el jugador también tuvo un mal partido desde los errores y asociaciones en ataque, por lo cual, acabó siendo reemplazado.

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Los delanteros de Ecuador en el Mundial 2026

Para este Mundial 2026, Sebastián Beccacece decidió convocar a varios delanteros para que jueguen con la Selección de Ecuador. Las opciones para el DT son:

Enner Valencia

Kevin Rodríguez

Jordy Caicedo

Jeremy Arévalo

¿A qué hora juega Ecuador contra Curazao y qué canal pasa el partido?

La Selección de Ecuador estará jugando contra Curazao desde las 19H00 (EC) del próximo sábado, 20 de junio de 2026. Este encuentro se podrá ver en todo el país por los siguientes canales:

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DGO y DSports

Disney+ Premium

Teleamazonas

Paramount+

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