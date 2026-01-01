Enzo Maresca se fue del Chelsea y ahora un gigante de Europa va por Moisés Caicedo

El Chelsea arrancó el año con el anuncio de la salida de Enzo Maresca como su entrenador, el DT italiano era cercano a Moisés Caicedo y ahora revelan qué el ecuatoriano recibió el llamado de otro equipo.

Medios en España se hacen eco de la posible venta de Frenkie De Jong del FC Barcelona por cerca de 90 millones y usarían este dinero para comprar a Moisés Caicedo. El ecuatoriano sin embargo no costaría menos de 200 millones de euros para sacarlo de los ‘blues’.

Es el segundo rumor que tiene a Enzo Maresca y Moisés Caicedo como protagonistas. El Manchester City habría recibido la recomendación de Pep Guardiola de contratar a Maresca como su reemplazo, y el primer fichaje sería Caicedo.

El Chelsea no se preocupa aún por una posible salida de Caicedo, con un contrato vigente hasta el 2031 con una opción de renovación por una temporada automática a favor del club.

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

De momento, en Moisés Caicedo, hay dos equipos muy interesados como lo son Paris Saint Germain y Real Madrid. El cambio de agente del volante ecuatoriano también podría traer una postura diferente para estos dos clubes que están atentos al tricolor.

Enzo Maresca Moisés Caicedo

Publicidad

Publicidad

ver también La fortuna que ganará Joel Ordóñez en el Liverpool ¿más que Salah?

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Actualmente, Moisés Caicedo tiene un valor de 90 millones según la información de transfermark. Por lo cual, si el jugador ecuatoriano es vendido por Chelsea sería por una cifra superior a los 150 millones, ya que está en el mejor momento de su carrera y aún tiene 23 años de edad.

En resumen