Angel Di María: “Cristiano Ronaldo es el número uno, lejos”

El debate sobre el mejor futbolista de la historia o de la actualidad siempre está vigente. Desde la disputa entre Pelé y Maradona hasta la de las últimas décadas entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y Ángel Di María, uno de los pocos que compartió plantel con ambos, no se quedó afuera de la discusión y fue contundente con su respuesta.

En una entrevista con As donde también se refirió al nivel de Franco Mastantuono de Real Madrid, Fideo marcó una diferencia sustancial para definir a cada uno de ellos. “A nivel de profesionalismo, Cristiano es el número uno, lejos. Su forma de trabajar, de mantenerse, de intentar siempre ser el mejor peleando con Leo era muy meritorio”, comentó Di María antes de dejar su opinión futbolística.

Ahí, en ese punto, el actual jugador de Rosario Central puso a Messi en lo más alto del podio mundial: “Cristiano coincidió en la era de Messi y eso complicó bastante su objetivo. Lo suyo era todo a base de trabajo y esfuerzo por ser el número uno, pero Messi tomando mate en el vestuario luego demostraba que tenía un don que le dio Dios para ser el mejor”.

Constaleción de estrellas: Messi, Cristiano, Fideo y Neymar en un clásico de 2014. (Foto: Getty)

Su lugar en la historia del fútbol argentina

Di María también fue consultado por la frase de César Luis Menotti, que lo ubicó entre los jugadores más importante de la Selección Argentina junto a Maradona y Messi. “En su momento le agradecí mucho a César esas palabras, pero yo no estuve ni cerca de ellos porque ambos pertenecían a otra realidad. Fue un halago muy hermosoa, pero sé que no es la realidad y que estoy muy lejos de los dos”, respondió Fideo.

Los títulos de Di María con Cristiano Ronaldo

Di María y Cristiano Ronaldo compartieron cuatro temporadas en el Real Madrid (2010-2014) y generaron una sociedad que generó muchos goles para el conjunto merengue. Durante esa etapa conquistaron 7 títulos: Champions League, Supercopa de Europa, Liga de España, dos Copas del Rey y Supercopa de España.

Una sociedad que sirvió para que Real Madrid levante la Décima Champions League. (Foto: Getty)

Los títulos de Di María con Messi

Si bien a nivel clubes solo coincidieron una temporada en el PSG (2021-2022), ganando la Ligue 1, la historia de Messi y Di María es patrimonio de la Selección Argentina: ganaron dos Copas América (2021 y 2024), la Copa del Mundo 2022 y la Finalissima de ese mismo año, además de haber conquistado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. En total, 6 títulos juntos.

Momento cumbre de la historia de ambos: campeones del mundo en Qatar. (Foto: Getty).

