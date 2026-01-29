Después del fracaso en Perú, ¿Messi tampoco llena el estadio en Colombia?

31 de enero de 2026 será el próximo encuentro amistoso de Inter Miami tras la dolorosa derrota en Perú frente a Alianza Lima. Los dirigidos por Javier Mascherano y comandados por Lionel Andrés Messi se enfrentarán a Atlético Nacional de Medellín en territorio colombiano. Las últimas polémicas alrededor del precio de las entradas y de la baja asistencia que se ha tenido hasta la fecha, respondidas por uno de los grandes promotores del evento. Ricardo Leyva Gutiérrez habló para Futbolred.

“Para los que no saben, la historia de la venta del fútbol en Colombia siempre se vende el último y penúltimo día, siendo el noventa por ciento de la boletería. Nosotros ya tenemos la mitad del estadio lleno y vamos avanzando muy bien, así que evidentemente vamos a tener el lleno total, sin duda, va a ser un espectáculo muy chévere”, empezaba el empresario alrededor de la venta de entradas e igualmente sobre la capacidad del estadio Atanasio Girardot de recibir a todos los que deseen ver al argentino.

Para muchos en Colombia, uno de los grandes inconvenientes para poder asistir al encuentro no es otro que el precio de las boletas. Más allá de las prácticas comunes del ciudadano cafetero alrededor de intentar adquirir tickets para este tipo de compromisos a última hora, la realidad es que por tanto redes sociales como en diferentes plataformas donde se han vendido entradas, ni mucho menos se ha visto a una hinchada de Atlético Nacional contenta con los costes para poder ver al vigente campeón de la MLS. Leyva justifica los precios.

“No, no es alto el precio de las boletas. Esto no lo paga el Estado, esto lo pagamos nosotros. Como inversionistas no podemos recuperar esta inversión, es muy difícil. Los precios que están establecidos son por debajo de cualquier precio que tiene que ver con la música. Sin estos costos no se hubieran podido traer un equipo como Inter Miami. A veces dicen que, porque lanzamos un descuento, es que estamos desesperados…Messi viene siendo campeón del mundo y de la MLS. Es para decir, yo estuve ahí viéndolo”, finalizaba en su intervención sobre el tema. Afirmó que la ciudad tiene todas las características para acoger este tipo de eventos.

Quedan muchas entradas para ver a Messi en Medellín: GETTY

El Partido de la Historia reunirá a Atlético Nacional de Medellín e Inter Miami este 31 de enero en la capital de Antioquia. Tras ello los dirigidos por Javier Mascherano pondrán rumbo a la ciudad de Guayaquil en Ecuador para medirse con Barcelona. Será uno de los últimos choques en esta gira por Sudamérica donde se pretende preparar de la mejor forma posible al plantel de cara al debut por la MLS que tendrá lugar el próximo 22 de febrero en la ciudad de Los Ángeles frente LAFC.

Publicidad

Publicidad

El cronograma del Inter Miami en Medellín

Leyva dejó en claro que se realizará una caravana desde la llegada del equipo de los Estados Unidos de Norteamérica y que toda la trayectoria de Messi por la capital de Antioquia incluirá diferentes espectáculos tanto musicales como por supuesto de reunión con sus fichas en Colombia. Aseguró igualmente que la alcaldía de la ciudad se encuentra al tanto de todos los movimientos y que se han hecho diferentes trabajos de seguridad con las instituciones pertinentes para evitar cualquier tipo de inconveniente.

“Inter Miami llega el 30, en la tarde, más hacia la noche. Va a haber un recorrido en bus del ‘Partido de la Historia. Se tendrá una caravana desde Rionegro, que estamos llamando el ‘recorrido de la historia’ y llegan al Hotel Wake Bio que está al lado del centro comercial El Tesoro. Ahí se van a quedar”, cerraba Leyva en su paso por Futbolred. Todo apunta a ser que será el último encuentro de Messi en territorio colombiano.

Datos claves

Inter Miami llegará a Medellín el 30 de enero y se hospedará en el Hotel Wake Bio .

llegará a Medellín el y se hospedará en el . El promotor Ricardo Leyva confirmó que ya se ha vendido la mitad del estadio Atanasio Girardot.

confirmó que ya se ha vendido la Atanasio Girardot. Tras el partido, el equipo de Lionel Andrés Messi viajará a Guayaquil para enfrentar a Barcelona.

Publicidad

Publicidad

ver también David Ospina se refirió a la visita de Messi a Colombia para enfrentar a Atlético Nacional