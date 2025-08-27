Uno de los jugadores de Liga de Quito que ha perdido espacio en el equipo es Michael Estrada, esto en condiciones en que el delantero ecuatoriano debería ser titular por el mal momento de Jeison Medina. Los hinchas lo piden como titular y ya se conoce el motivo de su ausencia.

Según la prensa capitalina, Tiago Nunes ve falta de compromiso y displicencia en el ecuatoriano, por eso incluso está detrás de Alejandro Cabeza en la consideración del DT brasileño. Estrada también habría expresado su malestar por falta de minutos.

Michael Estrada era el reemplazo natural en el once de Liga de Quito tras la salida de Álex Arce, pero tampoco se ganó el puesto pese a que tuvo minutos. Este año lleva 8 goles y 2 asistencias en 30 partidos.

Desde la directiva de Liga de Quito expresaron respaldo a que el Mundialista se recupere y retome el mejor nivel. Estrada tuvo sondeos de equipos del exterior este medio año.

Michael Estrada – Liga de Quito.

¿Hasta cuándo tiene contrato Michael Estrada con Liga de Quito?

Michael Estrada tiene contrato vigente con Liga de Quito hasta diciembre del 2030, el goleador vino a LigaPro tras temporadas sin éxito en el fútbol del extranjero.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.