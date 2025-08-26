¿Más que Moisés Caicedo? El millonario salario que tendrá Piero Hincapié en el Arsenal

Piero Hincapié le dio el sí al Arsenal y será nuevo jugador de los ‘gunners’ a falta de arreglo entre clubes. El defensor ecuatoriano no solo aceptó ser parte del proyecto deportivo, si no también la fortuna que va a cobrar en la Premier League.

Actualmente gana 3.4 millones de euros y en Inglaterra, Piero Hincapié superaría los 6.5 millones, esto significa casi el doble de lo que percibe en el Bayer Leverkusen. Se va de Alemania con tres títulos domésticos ganados en la temporada pasada.

Esto lo pondría por encima de otros jugadores de renombre como Gabriel, Zubimendi, Mikel Merino entre otros. El contrato con el defensor de 23 años será hasta el 2028 por lo menos.

En esta semana recibió la oferta del Tottenham pero finalmente el Arsenal lo convenció más, su salida se dará por los 60 millones de euros de su cláusula de salida.

Piero Hincapié – Bayer Leverkusen campeón Bundesliga.

¿Qué necesita Arsenal para fichar a Piero Hincapié?

Arsenal se está moviendo en el mercado de fichajes para cerrar la salida de Kiwior al Porto y Zinchenko a otro equipo. Estos dos jugadores no cuentan para Arteta y si dejan Londres, la llegada del ecuatoriano estaría más que marcada siendo otro fichaje importante de los ‘Gunners’.

El valor de mercado de Piero Hincapié

Piero Hincapié tiene un valor de mercado superior a los 50 millones de euros, de acuerdo a la información de Transfermark. El central tricolor pidió dejar Leverkusen, donde tiene contrato hasta la temporada 2029.

