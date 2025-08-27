Los hinchas los pedían pero Beccacece los dejó fuera de la Selección de Ecuador

La lista de microciclo de la Selección de Ecuador ya genera polémicas y es que Sebastián Beccacece se olvidó de dos de los jugadores más pedidos por los hinchas, lo que ya adelanta que no serán tomados en cuenta para la lista final de Eliminatorias.

Daniel Valencia y Byron Palacios no fueron tomados en cuenta por Beccacece y esto prácticamente descarta que serán el tercer delantero de la Selección contra Argentina y Paraguay. Ambos venían destacando en LigaPro con el Manta y U. Católica respectivamente.

Otro que entra en suspenso es Miguel Parrales, según los medios iba a estar convocado a la Selección de Ecuador tras su buen presente en Barcelona pero vuelve a entrar en suspenso.

El delantero que sí fue tomado en cuenta fue Juan Riquelme Angulo, el juvenil de Independiente del Valle sería tomado en cuenta como sparring, ya generando suspicacias como con Darwin Guagua.

Para Beccacece, los delanteros predilectos para el Mundial son Kevin Rodríguez, Leonardo Campana y Enner Valencia, pese a que dos de ellos vienen en sequía de goles.

Byron Palacios – U. Católica.

Los posibles convocados de la Selección de Ecuador al Mundial 2026 hasta ahora

Hasta ahora Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Minda, Nilson Angulo, Leonardo Campana, Enner Valencia, Kevin Rodríguez serían los convocados a Ecuador.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas el próximo mes de septiembre, cuando enfrente primero a Paraguay como visitante, y después a Argentina en condición de local.