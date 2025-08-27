El club de LigaPro que va por Miller Bolaños y Ángel Mena para el 2026

Ángel Mena y Miller Bolaños siguen cumpliendo un 2025 destacado tanto en Orense SC como en Guayaquil City FC y ya hay equipos que los quieren para el próximo año. Uno de los grandes de LigaPro va por los dos históricos de Emelec para la siguiente temporada.

Según el periodista Luis Miguel Delgado, Emelec no ha renunciado a su intención de contratarlos nuevamente. Este año ambos negociaron pero no hubo acuerdo económico.

Ya con el presupuesto del 2026, el club azul volverá a intentar juntar a dos de sus máximas figuras en la obtención del tricampeonato. Ambos estarían pidiendo cerca de 30 mil dólares mensuales de salario.

A mitad de esta temporada ambos sonaron con fuerza para fichar por Emelec, sin embargo con un mercado de 12 refuerzos no hubo presupuesto para cumplir las expectativas de los jugadores.

Ángel Mena tiene contrato un año más con Orense SC mientras que Guayaquil City también quiere renovar a Bolaños, todo dependerá de si los ‘Ciudadanos’ logran el ascenso.

En el caso de Bolaños, Emelec también se sintió desmotivado del fichaje luego del problema legal que tuvo el ex Xolos, Gremio, Liga de Quito entre otros.

Las estadísticas de Ángel Mena en esta temporada

Ángel Mena en esta temporada es uno de los mejores jugadores y fichajes de toda la LigaPro a sus 37 años. El extremo ecuatoriano ha jugado 16 partidos con la camiseta de Orense marcando 2 goles y dando 3 asistencias.

Los números de Miller Bolaños en esta temporada

En lo que va de temporada con la camiseta de Guayaquil City, Miller Bolaños ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias. El volante tricolor también ha podido marcar 8 goles y ha dado 6 asistencias, de ahí que, también lo quieran renovar sin importar mucho su polémica.