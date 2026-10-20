Eryc Castillo podría regresar a la LigaPro en el 2027

El extremo ecuatoriano Erick Castillo podría regresar al fútbol local con la oferta de un grande para la siguiente temporada.

Eryc Castillo brilla con la camiseta de Alianza Lima y su buen rendimiento ya despertaría el interés de un grande del fútbol ecuatoriano. El extremo podría regresar a la LigaPro para la temporada 2027, aunque su salida del conjunto peruano no sería sencilla por el protagonismo que ha ganado.

Liga de Quito sería uno de los interesados en fichar a Erick Castillo para el próximo año y ya habría contactos con el entorno del futbolista. El equipo albo buscaría reforzar su plantilla con un jugador que atraviesa un buen momento ofensivo.

Castillo se ha convertido en una de las figuras de Alianza Lima, en lo que va del año registra 18 goles y cinco asistencias en 33 partidos. Alianza Lima que lo cotiza hasta cerca de un millón de dólares, con contrato vigente.

El extremo ecuatoriano ya tuvo una etapa importante en el fútbol con Barcelona SC, club al que llegó en 2016. Durante su paso por el conjunto amarillo fue parte del equipo que se coronó campeón nacional ese año y que posteriormente alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2017.

Sin embargo, Liga de Quito no sería el único club ecuatoriano que lo tendría en la mira. Según Radio Caravana, Barcelona SC también habría sondeado la posibilidad de recuperar a Castillo. El principal obstáculo para cualquiera de los interesados sería su contrato con Alianza Lima, vigente hasta diciembre de 2028.

Los clubes en la carrera de Erick Castillo

Erick Castillo fue campeón con Barcelona SC 2016 y ya para el 2018 tuvo su salto al exterior, pasó por Santos Laguna y Coritiba de Brasil antes de regresar al SD Aucas de Quito.

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Erick Castillo – Barcelona SC 2022. Foto: Getty.

En resumen