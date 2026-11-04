Barcelona tiene nuevo director deportivo y hay cuatro técnicos que podrían llegar

El nuevo director deportivo de Barcelona podría pensar en un cambio de entrenador y hay cuatro nombres que conoce y podría recomendar.

Uno de los primeros movimientos de Barcelona SC para la próxima temporada fue la llegada de Gustavo Fermani como nuevo director deportivo. Entre las decisiones que deberá tomar el argentino está la elección del entrenador que liderará el proyecto de 2027, con Pablo Trobbiani en duda.

Pablo Repetto, Efraín Juárez, Javier Gandolfi y Diego Arias fueron los cuatro entrenadores que Fermani eligió durante su etapa en Atlético Nacional. En caso de que decida la salida de Trobbiani, el directivo podría volver a apostar por alguno de estos nombres según rumores.

La elección del nuevo DT y los refuerzos deberá ajustarse al presupuesto que tendrá Barcelona SC para la siguiente temporada. Este será reducido si el equipo no consigue clasificar a la Copa Libertadores 2027.

De los cuatro entrenadores mencionados, Pablo Repetto y Javier Gandolfi conocen el fútbol ecuatoriano por sus experiencias en Liga de Quito e Independiente del Valle, respectivamente. Aunque por tema económico, ambos quedarían descartados.

Barcelona SC ratificó a Pablo Trobbiani en teoría, pero su irregularidad en el hexagonal y la llegada de Gustavo Fermani ponen en duda su continuidad. El club habría contactado a Sanguinetti para ofrecerle el cargo de entrenador, aunque el técnico rechazó la propuesta para priorizar seguir en Macará.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

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