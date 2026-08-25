Es el futuro de la Selección de Ecuador y ahora Jeremy Arévalo se acerca a este equipo de Europa

Jeremy Arévalo podría llegar a este equipo de España, después de no tener un solo minuto en el Mundial.

Jeremy Arévalo es uno de los grandes proyectos de la Selección de Ecuador para futuro. El delantero ecuatoriano no tuvo minutos en el Mundial 2026 por decisión de Beccacece, sin embargo, ahora mismo se le abriría una nueva oportunidad de mercado en un nuevo equipo.

De acuerdo a la revelación de DSports y Aaron Domíguez, Jeremy Arévalo estaría muy cerca de regresar a España a usar los colores del Racing de Santander. En ese club fue donde empezó a brillar el ecuatoriano, que después fue vendido al Sttutgart de Alemania.

En la Bundesliga el ecuatoriano no pudo rendir como se esperaba y casi ni tuvo minutos en la primera categoría. Por lo cual, el club no se quiere deshacer de él, pero si lo quiere prestar para que tenga rodaje y ya se acostumbre más al fútbol de primer nivel.

En el Racing de Santander estarían “encantados” de recibir al jugador ecuatoriano, puesto que, con este club se vio su mejor nivel y en España podrían tener a un delantero para seguir peleando mantenerse en la primera división de La Liga.

Arévalo podría ser prestado por el Sttutgart de la Bundesliga. (Foto: GettyImages)

En la Selección de Ecuador siguen contando con Jeremy Arévalo para el futuro como uno de los grandes delanteros del fútbol tricolor. Aunque Beccacece no le dio minutos en el Mundial, fue una muestra de intención de toda la Selección llevarlo al Mundial.

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Todos los clubes que siguen a Jeremy Arévalo

Arévalo viene sonando para varios clubes en Europa. El delantero ecuatoriano se metió en planes de clubes como Racing, Lens, Alavés, Getafe, y hasta el Racing de Estrasburgo. Son horas para decidir el futuro del ecuatoriano con el mercado muy cerca de cerrarse.

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