La Selección de Ecuador culminó esta doble fecha FIFA ante Marruecos y Países Bajos con buenas sensaciones. No obstante, Beccacece también ya dio señales de aquellos jugadores que tienen muy complicado volver a la convocatoria para estar en el Mundial 2026. El DT a algunos ni les dio minutos y a otros ni los ocupó, además, algunos se quedaron fuera por lesión.

Para esta doble fecha de Eliminatorias, Beccacece convocó a 36 jugadores, 10 más de los que puede llevar al Mundial. El entrenador quería probar varios nombres, pero algunos jugadores ni tuvieron minutos. Por lo cual, estos podrían ser los que ya no volverían a la convocatoria para la Copa del Mundo:

Los jugadores que Beccacece ya no convocaría para el Mundial 2026:

Patrik Mercado (Lesión grave)

Leonardo Realpe (0 minutos)

David Cabezas (32 minutos) o Moisés Ramírez (0 minutos)

Bryan Ramírez (0 minutos)

Elías Legendre (0 minutos)

Anthony Valencia (45 minutos)

José Hurtado (0 minutos)

Jackson Porozo (0 minutos)

Jordy Caicedo (2 minutos)

A estos jugadores que no contaron para Beccacece, más la lesión de Patrik Mercado, se debe esperar cómo avanzan las otras lesiones de jugadores como Nilson Angulo, Leonardo Campana y Denil Castillo, que fueron convocados por el DT, pero que se quedaron fuera por molestias.

El once que usó Beccacece ante Países Bajos. (Foto: GettyImages)

La Selección de Ecuador estaría trabajando en jugar varios amistosos a pocos días del Mundial 2026, sin embargo, se espera que estos partidos ya se jueguen con la lista que va a la Copa del Mundo. De ahí que, ya Beccacece trabajará con los futbolistas que llevará al torneo.

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Beccacece ya tiene 20 nombres listos para la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece también ya reveló que tiene una lista de 20 jugadores convocados para el Mundial 2026. Por lo cual, quedan 6 cupos a pelear entre el resto de futbolistas que el DT ha llamado. Además, algunos jugadores casi no tienen minutos como Denil Castillo o Leonardo Campana, pero son prácticamente fijos en la lista de Beccacece.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026:

Así quedó el calendario con el que Ecuador deberá jugar en el Mundial 2026, con grandes chances de entrar a 16avos:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Alemania vs Ecuador (25/6)

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En síntesis: