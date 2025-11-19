La Selección de Ecuador logró una doble fecha FIFA aceptable, pese a su empate con Canadá. El equipo de Beccacece logró el objetivo y se metió en el Bombo 2 del próximo sorteo del Mundial, después de alcanzar un puesto entre los 23 mejores.

¿Cuál es el puesto de Ecuador en el ranking FIFA?

La Selección de Ecuador terminó en el puesto 23 del ranking FIFA, pese a que no sumó muchos puntos, ya que perdió menos de 1 tras empatar con Canadá, y apenas sumó más de 2 unidades por vencer a Nueva Zelanda. Sin embargo, la alegría se la dio Austria y Escocia.

Austria no pudo vencer a Bosnia, y eso hizo que pierda los puntos que hoy le sirven a la Selección de Ecuador para entrar en el Bombo 2. Asimismo, Escocia venció a Dinamarca y eso lo sacó definitivamente del POT 2 en beneficio de Ecuador.

Así quedaría el ranking FIFA oara Ecuador previo al sorteo del Mundial 2026. (Foto: @_cambiodejuego)

Con esto el equipo de Sebastián Beccacece evitar un sorteo “complicado”, sin embargo, aún es probable que se pueda dar una sorpresa y la Selección de Ecuador se enfrente a un grupo difícil. En el Mundial de 2022, ‘La Tri’ llegó en el Bombo 4.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial y ahora para Ecuador?

El sorteo del Mundial 2026 comenzará en Ecuador desde las 12H00 del próximo viernes 5 de diciembre. Este momento, también marca el regreso oficial de la Selección de Colombia a un mundial, tras lo que fue su ausencia en la Copa del Mundo de 2022.

¿Cuál ha sido el mejor lugar de Ecuador en el ranking FIFA?

Este puesto 23, aún está lejos del mejor lugar de la Selección de Ecuador en el Ranking FIFA. ‘La Tri’ se llegó a ubicar en el lugar número 10 en 2013. Ahora con la mejor generación de su historia, Ecuador buscará hacer también el mejor mundial de su historia.

En síntesis