La Selección de Ecuador empató contra Canadá, en un partido en el que le terminó costando 0.34 puntos en el ranking FIFA y quedó a merced de Austria para salir del Bombo 2 del próximo sorteo del Mundial 2026. ‘La Tri’ ahora recibió la peor noticia de todas.

Austria venció como visitante a Chipre por las Eliminatorias de la UEFA y de acuerdo a diferentes cálculos, este triunfo le daría entre 3 y 4 puntos en el ranking FIFA, con esto superarían a Ecuador y lo dejarían directamente en el bombo 3 a la espera de lo qué pase con Italia.

Asimismo, la Selección de Ecuador ya no dependería de sí mismo para llegar al Bombo 2, independientemente de lo que pase con Nueva Zelanda. ¿El motivo? Corea del Sur ya se escapó en el ranking y aseguró su lugar en el POT 2 siendo inalcanzable, mientras que Austria cierra de local las eliminatorias y si se clasifica entra al Mundial en el Bombo 2.

Ecuador termina pagando muy caro sus 3 empates consecutivos en estos amistosos y también los que obtuvo en Eliminatorias, cuando podía sumar más puntos. Ahora así le gane a Nueva Zelanda, necesitaría otro tipo de combinaciones, para meterse.

Así está el ranking FIFA entre Ecuador y Austria. (Foto: Captura de pantalla)

Por otro lado, se debe esperar lo que pase con Italia y si finalmente se implementa un cambio histórico para que se le respete el puesto del bombo a los equipos que vayan a repechaje, aunque se ve poco probable. Sin embargo, si se quedan fuera del mundial de manera directa, Ecuador podría entrar al POT 2, en una de esas combinaciones que necesitaría.

¿Cuántos puntos tiene Ecuador en el ranking FIFA y cuántos tiene Austria?

La Selección de Ecuador tiene 1589 puntos en el ranking FIFA, mientras que Austria llegaría a los 1590 o lo superaría. Con lo cual, Ecuador estaría cayendo al Bombo 3 al llegar a la posición 24 del ranking de la FIFA.

¿Por qué Italia podría meter a Ecuador al Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026?

La Selección de Italia tiene muy complicado clasificar de manera directa al mundial, salvo una goleada sin precedentes vs Noruega. Si se va a repechaje y no hay cambio en el formato, Ecuador se podría meter por la “ventana” al Bombo 2, como último de esa zona, en el puesto 24.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

El próximo amistoso de la Selección de Ecuador será contra Nueva Zelanda el próximo martes, 18 de noviembre de 2025. ‘La Tri’ jugará desde las 20H30 de Ecuador, si en este partido los de Beccacece no suman una victoria terminarían de hipotecar sus chances de estar en el bombo 2.

