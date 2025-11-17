No todo es felicidad: UFC le daría a Michael Morales le peor noticia de todas

El pasado sábado 15 de noviembre de 2025, Michael Morales hizo una espectacular presentación en la UFC 322 y terminó noqueando a Sean Brady. El ecuatoriano se acerca al título, aunque ahora la UFC le daría la peor noticia de todas.

De acuerdo a la revelación de diferentes medios, Dana White, presidente y organizador de la UFC, tendría planeado otro combate para Morales. Sería una ‘Eliminatoria’ para ir por el campeonato en un siguiente evento. Por lo cual, el ecuatoriano aún tendrá que esperar por el cinturón.

El siguiente reto de Michael Morales sería el de poner al ecuatoriano en el octágono contra el brasileño Carlos Prates, que también ganó su combate en la UFC 322. No obstante, en esta ocasión Michael llegaría mejor clasificado y como favorito.

Michael Morales ya lleva una épica marca en la UFC, ya que el ecuatoriano ha llegado a 19 victorias consecutivas y será top 5 del peso Walter hasta su siguiente pelea. Por otro lado, también se volvió a ganar un bono de rendimiento tras noquear a Brady.

Michael Morales se ha convertido en la gran esperanza de Ecuador para ganar un campeonato en la UFC. El nacido en Pasaje-El Oro, también le pidió públicamente a White una oportunidad por el título tras su épica performance ante Brady, al cual noqueó en el primer round.

Por otro lado, Carlos Prates es un rival a “temer” para el ecuatoriano. El peleador brasileño tiene como principal fuerte su resistencia y el increíble nivel que viene mostrando, para ser uno de los mejores del mundo en esta categoría.

La fortuna que ganó Michael Morales en la UFC

Tras su gigante trabajo contra Brady, Morales ya había ganado una bolsa superior a los 150 mil dólares. Además, el ecuatoriano se llevó el bono de rendimiento, lo cual aumentó su premio a más de 200 mil dólares.

El ranking de Michael Morales

La UFC confirmara que Michael Morales se mete en el top 5 del peso Welter en las próximas horas. Otro que también sube es, el que se especula será su rival, Carlos Prates, quien venció al 4 del mundo.

