Emelec volvió a perder en la LigaPro y fue contra Guayaquil City, en un partido donde se vio su peor imagen. El ‘Bombillo’ vive un momento muy delicado y ahora el futuro de Vicente Sánchez es incierto. Por lo cual, en caso de ser despedido ya estaría claro su primer reemplazo.

El entrenador que reemplazaría a Vicente Sánchez en Emelec, si llega a ser despedido este mismo fin de semana, sería Cristian Nasuti. El ‘Tano’ ya ha venido trabajando como interino del club y así lo hizo en 2025, cuando estuvo en varios partidos ante la salida de Jorge Célico. Ahora asumiría ante la premura de las decisiones y que todavía no se busca un nuevo DT.

Nasuti es un trabajador de Emelec y la nueva directiva lo ratificó en este año. Vicente Sánchez lo integró al cuerpo técnico y el ‘Tano’ viene trabajando de cerca con el entrenador. Por lo cual, en un primer momento es el que más conoce a los jugadores.

Vicente Sánchez tiene un largo contrato con Emelec y él reveló que no hablaría de decisiones que “no le competen a él”, sobre su posible despido. El DT firmó con el ‘Bombillo’ hasta mediados de 2027 y tiene una relación cercano con ‘Chalo’ Vargas, quien también fue representante de Christian Noboa.

Las próximas horas serían claves en el futuro de Emelec para que se decida si el entrenador se queda o se va. El ‘Bombillo’ no viene en un buen momento y si no despierta “rápido” en la LigaPro se quedaría atrapado en el hexagonal del descenso, de donde no logra salir.

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Los números de Vicente Sánchez como DT de Emelec

Al frente de Emelec, Vicente Sánchez lleva un total de 9 partidos, todos por la LigaPro. El entrenador azul ha sumado 2 victorias, 2 empates y 5 derrotas, 4 de ellas en los últimos 5 partidos. La hinchada salió del Capwell, en el último partido, pidiendo salidas.

El sueldo de Vicente Sánchez en Emelec

Como entrenador de Emelec, Vicente Sánchez ganaría un salario cercano a los 10 mil dólares por mes. El DT, campeón con Cruz Azul, llegó como parte de un proyecto ilusionante, pero que ahora desde los números no se logra sostener en el tiempo.

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En síntesis:

Vicente Sánchez registra 2 victorias, 2 empates y 5 derrotas en 9 partidos dirigidos.

registra en 9 partidos dirigidos. Cristian Nasuti es el perfil elegido para reemplazar a Vicente Sánchez si es despedido.

es el perfil elegido para si es despedido. El contrato de Vicente Sánchez con Emelec tiene vigencia hasta mediados de 2027.