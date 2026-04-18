Emelec nuevamente vive un gran bombazo con la salida de Miller Bolaños. El ‘Killer’ había sido ratificado hace poco como parte del club, pese a que estuvo preso por no cumplir con el toque de queda. Ahora revelan qué fue lo que precipitó su salida del club.

De acuerdo con la información de Luis Miguel Delgado en RCD Sports, Miller Bolaños estaría fuera de Emelec porque supuestamente habría llegado en estado de ebriedad a un entrenamiento. El club no dejó pasar esto y procedió a separarlo del plantel.

Bolaños ya venía entrenando por separado del resto del plantel desde hace varios días. Por lo cual, el jugador ahora ha quedado fuera del plantel y se está trabajando en un mutuo acuerdo, donde el club se “blinde” de una posible demanda.

Nuevamente el paso de Miller Bolaños por Emelec se ve cortado por un acto de indisciplina. Ya pasó en el 2023, cuando el jugador salió por no cumplir con reglas de conducta a la interna. Ahora, nuevamente, el futbolista dejaría el plantel azul en medio de la polémica.

🔥 Polémica en el Bombillo 🔵⚡“Me manifestaron que Miller posiblemente llegó borracho al entrenamiento” — Luis Miguel Delgado👀 ¿Qué opinas?🔗 https://t.co/hmbZdMgcrg pic.twitter.com/JZurMggw76 — RCD SPORTS – Red Canal Digital (@RCDsports) April 17, 2026

La nueva directiva de Emelec ya había tenido problemas para firmar el contrato de Miller Bolaños a comienzos de año. Puesto que, el nuevo directorio no quería firmar un acuerdo de un salario superior a los 20 mil dólares. Por lo cual, estuvieron negociando hasta el último momento.

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Los números de Miller Bolaños en 2026

En esta temporada con Emelec, Miller Bolaños ha jugado un total de 6 partidos entre todas las competencias. Solo ha marcado 1 gol, que le dio la victoria al club. Por otro lado, llevaba varios encuentros sin jugar por una tarjeta roja que recibió en el partido ante Mushuc Runa.

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