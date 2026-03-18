Gonzalo Valle podría dejar Liga de Quito para dar el salto al exterior

Liga de Quito ha encontrado en Gonzalo Valle su arquero titular, esto con clara ventaja por encima de Alexander Domínguez, sin embargo el panorama podría cambiar. El arquero ecuatoriano podría dar el salto al exterior después del Mundial con la Selección de Ecuador.

Según El Futbolero, Gonzalo Valle entró en una lista de posibles arqueros del América y Santos Laguna, ambos de México. Un movimiento de porteros entre ambos equipos abriría la puerta a que Valle vaya a las ‘Águilas’ a los Laguneros.

No es la primera vez que el arquero de Liga tiene ofertas del exterior, el año pasado tras su gran Copa Libertadores lo pusieron en planes de clubes de Francia, Fortaleza de Brasil y el Cruz Azul de México.

Una salida en estos momentos es poco probable, con pocos días para que Liga pudiera buscar un reemplazo de nivel, mientras que Alexander Domínguez cometió errores en partidos el año anterior.

En lo económico, Gonzalo Valle dejaría al menos 1.5 millones de dólares esto debido a su cualidad de internacional así como su corta edad y buen nivel mostrado.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

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Gonzalo Valle – Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen