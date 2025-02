¿Felipe Caicedo está lesionado? El contundente comunicado de Barcelona SC

Felipe Caicedo encendió todas las alarmas en la Noche Amarilla, después de mostrarse con molestias en su pierna tras un golpe con Joao Quiñónez, en el partido ante Emelec. El jugador pudo terminar el partido, pero no salió contento de la cancha.

Este martes 4 de febrero de 2025, Barcelona SC finalmente ha confirmado qué tiene Felipe Caicedo. “Sufrió una leve contusión en el aductor izquierdo y podrá seguir con los trabajos normales de la semana“, confirmó el equipo amarillo en sus redes sociales.

Con esta información se prevé que Felipe Caicedo finalmente no juegue en Barcelona SC en la Noche Amarilla en Quito, y es gran duda para la Explosión Azul contra Emelec. Al jugador lo quieren llevar de a poco para que esté listo en la Ligapro.

Felipe Caicedo es el gran fichaje de Barcelona SC y en la Noche Amarilla volvió a tener minutos en cancha, tras casi dos años sin jugar al fútbol. El delantero ecuatoriano mostró su calidad, pero aún se lo vio algo lento en cuestiones futbolísticas.

Felipe Caicedo jugó más de media hora en el Clásico del Astillero. (Foto: @BarcelonaSC)

Barcelona SC ya solo jugará dos amistosos y oficialmente abrirá la LigaPro cuando juegue contra Manta. El ‘Ídolo’ también apunta a tener su equipo listo para jugar la Copa Libertadores, cuando le toque con el ganador de la llave de El Nacional vs Blooming.

Los próximos partidos de Barcelona SC

A Barcelona SC se le vienen los siguientes partidos y Felipe Caicedo podría terminarse perdiendo estos encuentros: vs Deportivo Quito, vs Emelec, vs Manta, vs Nacional o Blooming. El delantero ecuatoriano terminó firmando un contrato de 1 año.

¿Desde hace cuándo no juega Felipe Caicedo?

El último partido oficial de Felipe Caicedo fue el 31 de mayo de 2023 con la camiseta del Abha Club de Arabia Saudita. Desde entonces, el ecuatoriano no ha pisado una cancha para jugar un partido. Se ha mantenido en buen nivel desde lo físico.

