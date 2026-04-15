Siguen las reacciones de clara goleada de Boca Juniors a Barcelona por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Felipe Caicedo siguió el partido y lanzó una crítica a un jugador en particular.

Felipe Caicedo también criticó lo dicho por Sergio Núñez y citó la frase de “Es Boca, no el Milan”, dicha por el delantero en la previa del partido. El ex goleador de la Tri agregó: “No puedes decir eso antes de un partido.

El delantero, cuyo último equipo fue justamente Barcelona, está pendiente del rendimiento del club ‘torero’, y constantemente da sus opiniones en redes sociales.

Barcelona se complicó tras las dos derrotas en dos fechas, y aunque no está eliminado definitivamente, sí dependerá de otros resultados así como que consiga victoria en Chile o Brasil contra U. Católica y Cruzeiro respectivamente.

Los ‘toreros’ deberán dar vuelta a la página y volver a concentrarse en LigaPro, torneo en el que están en la parte alta aunque por rendimiento han sido señalados en algunos partidos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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En resumen