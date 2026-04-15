La fortuna que perdió Barcelona por caer goleado ante Boca Juniors en Copa Libertadores

Barcelona dio una mala presentación en su partido contra Boca Juniors por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La derrota 3-0 significó también perder una cifra considerable en premios económicos.

Los ‘toreros’ perdieron la oportunidad de ganar el premio a incentivo deportivo de 340 mil dólares que paga la CONMEBOL por cada partido ganado. Esta suma irá a las arcas del Xeneize por quedarse con los tres puntos.

Barcelona perdió los dos partidos de este torneo y quedó condicionado para los siguientes encuentros. Los ‘toreros’ dependen de otros resultados para tener chances de meterse en 8vos de final del torneo continental.

Los amarillos regresan a la actividad en Copa Libertadores el 29 de este mes cuándo reciban de local a U. Católica de Chile. Por su parte, Liga de Quito ganó los dos partidos e Independiente del Valle se trajo un empate de Rosario.

Los amarillos igual vienen sumando más de 1 millón de dólares por pelear desde la segunda fase previa, así mismo ganaron los 3 millones de dólares que paga la CONMEBOL a los participantes de la fase de grupos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Barcelona puede quedar en el fondo de su grupo. Foto: Getty.

En resumen