Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

Luego de su terrible año, Emelec confirma a su entrenador para el 2026

Emelec cerró el año con una goleada ante Deportivo Cuenca y desde la prensa confirman quién será su entrenador para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Luego de su terrible año, Emelec confirma a su entrenador para el 2026
© IMAGO/Agencia Prensa-IndependienteLuego de su terrible año, Emelec confirma a su entrenador para el 2026

La última jornada de LigaPro fue un resumen del año para Emelec, y es que los azules cayeron goleados 5-1 en un año en que lo máximo que pelearon fue meterse a Copa Sudamericana. La directiva ya tomó la decisión de quién será su entrenador para el 2026.

Según el periodista César Luis Merlo, el argentino Guillermo Duró fue ratificado como DT de Emelec. Llegó a mitad de año en reemplazo de Jorge Célico y al menos cumplió los objetivos inmediatos.

El entrenador no fue ajeno a los problemas económicos que sufrió Emelec este año y reportan que de todo el semestre no ha cobrado ni dos meses. En lo deportivo pidió refuerzos.

Nombres como Norberto Araujo, Renato Paiva, Juan Carlos León sonaron como alternativas para Duró pero finalmente fue ratificado. Ahora queda esperar quiénes serán sus refuerzos.

Los fichajes que ha hecho Emelec para el 2026

Emelec por el momento solo tiene un pre acuerdo con Miller Bolaños para el 2026, y aunque hay rumores de otros jugadores como Ángel Mena, aún no hay nada concreto.

Luis Fernando León dejará Emelec y tiene nuevo equipo

ver también

Luis Fernando León dejará Emelec y tiene nuevo equipo

Guillermo Duró – Emelec

Guillermo Duró – Emelec

Publicidad

En resumen

  • El argentino Guillermo Duró fue ratificado como director técnico de Emelec para la temporada 2026.
  • El entrenador llegó a mitad de año para reemplazar a Jorge Célico en el banquillo.
  • La directiva del club tiene un preacuerdo con el futbolista Miller Bolaños para el 2026.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Barcelona pierde contra IDV y tendrá que jugar fase previa de Copa Libertadores
Fútbol de Ecuador

Barcelona pierde contra IDV y tendrá que jugar fase previa de Copa Libertadores

Leones del Norte ficharía a un campeón de Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

Leones del Norte ficharía a un campeón de Liga de Quito

Barcelona SC podría recibir una cantidad de dinero inesperada por Eduard Bello
Fútbol de Ecuador

Barcelona SC podría recibir una cantidad de dinero inesperada por Eduard Bello

La marca que solo tienen Luis Díaz, Mbappé y Haaland en Europa
Fútbol de Colombia

La marca que solo tienen Luis Díaz, Mbappé y Haaland en Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo