Luego de su terrible año, Emelec confirma a su entrenador para el 2026

La última jornada de LigaPro fue un resumen del año para Emelec, y es que los azules cayeron goleados 5-1 en un año en que lo máximo que pelearon fue meterse a Copa Sudamericana. La directiva ya tomó la decisión de quién será su entrenador para el 2026.

Según el periodista César Luis Merlo, el argentino Guillermo Duró fue ratificado como DT de Emelec. Llegó a mitad de año en reemplazo de Jorge Célico y al menos cumplió los objetivos inmediatos.

El entrenador no fue ajeno a los problemas económicos que sufrió Emelec este año y reportan que de todo el semestre no ha cobrado ni dos meses. En lo deportivo pidió refuerzos.

Nombres como Norberto Araujo, Renato Paiva, Juan Carlos León sonaron como alternativas para Duró pero finalmente fue ratificado. Ahora queda esperar quiénes serán sus refuerzos.

Los fichajes que ha hecho Emelec para el 2026

Emelec por el momento solo tiene un pre acuerdo con Miller Bolaños para el 2026, y aunque hay rumores de otros jugadores como Ángel Mena, aún no hay nada concreto.

ver también Luis Fernando León dejará Emelec y tiene nuevo equipo

Guillermo Duró – Emelec

