Figura de LigaPro se ofrece a Barcelona en pleno torneo ¿fichaje para Farías?

En medio de rumores de salidas y posibles fichajes, una de las figuras de LigaPro se ha ofrecido a Barcelona. Ahora dependerá de los ‘toreros’ analizar si el jugador es viable para llegar este año o el próximo.

En conversaciones con Zapping Sports, Junior Ayoví de Guayaquil City, contó que su sueño es jugar en Barcelona. El defensor y lateral está siendo una de las revelaciones del torneo ecuatoriano.

Con 24 años de edad, Junior Ayoví ha jugado 9 partidos con el primer plantel de Guayaquil City este año. El futbolista además ha sido partícipe de 4 asistencias con el equipo.

Los rumores se dan justamente en un momento en que la banda defensiva de Barcelona podría necesitar un recambio. El ecuatoriano Byron Castillo está siendo criticado en sus minutos disputados.

Su carrera la arrancó en Guayaquil City pero tuvo cesiones a préstamo en Buhos ULVR y en el Patria, ambos de la misma ciudad. Su otra meta deportiva es dar el salto al exterior.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Junior Ayoví dio dos asistencias vs. Emelec.

En resumen